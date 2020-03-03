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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎／李文亮同事殉職 武漢中心醫院逾200員工染疫

最新更新：2020/03/03 21:49
武漢肺炎疫情折損醫護人員，武漢中心醫院醫師李文亮殉職，中心醫院已有超過200名員工感染。圖為香港民眾2月7日舉行李文亮追思活動。（美聯社）
武漢肺炎疫情折損醫護人員，武漢中心醫院醫師李文亮殉職，中心醫院已有超過200名員工感染。圖為香港民眾2月7日舉行李文亮追思活動。（美聯社）

（中央社台北3日電）武漢中心醫院醫師李文亮的死引起中國民眾巨大震動。他的眼科同事梅仲明今天也因武漢肺炎去世，加上1日過世的同院醫師江學慶，中心醫院已有3名醫師死於武漢肺炎，並有逾200名員工感染。

武漢市中心醫院的眼科醫師李文亮、眼科副主任梅仲明及甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶分別在1月上旬和中旬感染2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），澎湃新聞引述該院一名醫師說，「那時醫院還沒說『人傳人』，我們不可能隨便提高防護等級。」

財新網報導，有醫界人士說，57歲的梅仲明是武漢最好的眼科醫師之一，曾被武漢市殘疾人工作委員會授予「光明特使」稱號。

55歲的江學慶曾獲得中國醫師獎，生前要求科室醫生對病人要有耐心、不能大嗓門、音量控制在60分貝內，因此有「60分貝暖醫」之稱。

武漢市中心醫院有2個院區，其中後湖院區毗鄰華南海鮮市場，因此是最早接收武漢肺炎病人的醫院。財新網報導，這家醫院已有超過200名員工感染，目前還有多名醫護人員處於危重搶救中。

這次疫情造成多名醫護人員折損。根據公開報導，除上述3名醫生，其他還有湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍（42歲）、武漢協和江北醫院消化內科年輕女醫生夏思思（29歲）、武漢市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科彭銀華（29歲）等人。

這些醫護人員過世時正值青壯年，最造揭露武漢肺炎疫情的李文亮也僅34歲。（編輯：張淑伶/邱國強）1090303

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