全球都能向台灣學習 美學者肯定合作超前部署

（中央社記者周世惠舊金山4日專電）史丹佛大學刊物引述學者王智弘等人論文，讚揚台灣在武漢肺炎疫情中以大數據、新科技和中央指揮的方式因應，美國學者布魯克認為全球都可學習台灣的合作、溝通與超前部署。

史丹佛大學校內刊物「史丹佛衛生政策」（Stanford Health Policy）報導，史丹佛大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘（Jason Wang）和兩位共同作者以「台灣因應2019年冠狀病毒疾病：大數據分析、新科技與積極主動採檢」（Response to COVID-19 in Taiwan Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing）為題，發表論文讓台灣的防疫經驗受到世界矚目。

出生於高雄的王智弘，20幾年前撰寫出版「一個台灣小留學生到哈佛之路」，在台灣已有名氣，他從麻省理工學院畢業後，取得哈佛大學醫學院醫學博士，之後取得公共政策博士，目前擔任史丹佛大學醫學院小兒科副教授。

另一位共同作者布魯克（Robert H. Brook）在美國也有名氣，他是加州大學洛杉磯分校醫學院教授，在智庫蘭德公司（RAND）任傑出講座，曾任蘭德衛生部門主管19年，對於美國政策的形塑有影響力，他的著作「重新定義健康醫療系統」（Redefining Health Care Systems）曾獲多個重要獎項，畢業於約翰霍普金斯大學（JHU）醫學院，取得醫學博士。

報導中提到，布魯克從台灣的經驗對美國給予3點建議，並認為全世界可以學習台灣到目前為止成功管理2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的方式。

布魯克說，台灣不同政黨的人願意合作，即時回應危險情境；資訊透明至為重要，台灣由可信度高的政府官員經常性與民眾溝通，有效降低公眾恐慌。

布魯克肯定台灣超前部署，以中央相關單位來有效溝通，且政府控制口罩價格，由政府基金和部隊增加口罩生產，1月20日衛生福利部疾病管制署宣布已有4400萬個手術用口罩，190萬個N95口罩和1100個負壓隔離病房。

布魯克說：「像美國這麼複雜的國家，各州與聯邦政府之間要有即時的情報分享，才不會因為必須經由正式管道通報而推遲行動。」（編輯：郭中翰）1090305