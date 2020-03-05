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義大利日本伊朗等7城市遊客 禁止入境馬來西亞

最新更新：2020/03/05 20:34

（中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，凡是14天前曾到訪義大利3城市、日本北海道和伊朗3城市的旅客，將禁止入境馬來西亞。

諾希山發表聲明，由政府首席秘書為首的應對武漢肺炎疫情工作委員會今天決定，凡是14天前到訪過義大利威尼托（Veneto）、倫巴底（Lombardy）和艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）﹔日本北海道﹔伊朗的德黑蘭、科姆（Qom）和吉蘭（Gilan）的旅客將禁止入境馬來西亞。

馬來西亞先前已禁止中國成都、湖北與浙江；韓國大邱廣域市（Daegu）、慶尚北道清道郡（Cheongdo）遊客入境。

他透露，由於馬來西亞疫情已進入第二波，因此勸請國民也暫緩到訪這些城市。一旦曾到過這些城市的國民，只要停留時間少於14天仍可回國，但必須進行嚴格檢驗。

另一方面，馬來西亞多棟大樓也加強防疫消毒，包括人民銀行雙子大廈、通訊及多媒體委員會（MCMC）總部、Mitraland大樓等都在進行消毒工作，以防止疫情持續擴散。（編輯：韋樞）1090305

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