各國防疫相繼發生衛生紙之亂 專家這樣說

（中央社倫敦6日綜合外電報導）武漢肺炎疫情擴散全球，台灣、香港、日本和澳洲等國相繼發生「衛生紙之亂」。學者分析，視覺衝擊、疫情升溫及社群和新聞媒體的推波助瀾都是原因。

● 社交媒體和新聞報導助長爆買

英國廣播公司（BBC）引述消費者心理專家表示，搶購衛生紙「顯然不合理」，但社交媒體和新聞報道助長民眾盲目效仿的心理。

路透社報導，愛搞笑聞名的「北領地新聞」（NT News）在昨天發行的報紙，留下8張空白內頁，宣稱提供讀者他們最需要的，趁機嘲弄這場衛生紙恐慌。

幾週以來，推特（Twitter）上有關衛生紙的主題標籤不斷冒出，好比#衛生紙緊急事件（#ToiletPaperEmergency）和#衛生紙之亂（#ToiletPaperApocalypse），從某個角度來說，社交媒體變相推動民眾的搶購心理。

● 面對疫情無力感和視覺效果引發的心理效應

澳洲格里菲斯大學教授格雷斯表示，衛生紙在貨架上的位置比較顯眼，50大卷衛生紙消失產生的空蕩感，比50個罐頭或消毒水不見更加顯眼。

新南威爾斯大學副教授加爾格表示，當民眾看到大家都在搶購某種商品時，會覺得事出有因，深怕自己錯過，而產生錯失恐懼症（FOMO syndrome）。

她說：「關鍵原因是沒有人知道疫情會如何發展，會不會更加惡化？」民眾希望能有備無患，這是他們為了拿到某種控制感，唯一能做的事。

● 現代化便利生活普遍

雪梨另一位消費心理學專家米勒表示，這是都市化社會和現代生活日趨便利的最高體現。

他表示，民眾不習慣物品短缺和斷貨現象，習慣隨心所欲選擇自己想要的東西，而搶購衛生紙能維持這種心理狀態。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090306