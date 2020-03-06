為解決曼谷一罩難求 泰國採限定售價和統籌配送

泰國商業部6日派車運送口罩到全泰國共21個地點販賣，一個人限購4片，一個賣2.5泰銖。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月6日

（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）武漢肺炎疫情延燒，泰國政府規定醫療用口罩一片不得超過2.5泰銖。而泰國商業部統籌分配口罩，除了配給醫療院所和零售管道，也派車到不同地點販售，讓民眾方便購買。

由於曼谷空氣污染嚴重，泰國人本來就有戴口罩的習慣，在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發之後，曼谷出現搶購口罩現象，許多藥局和便利商店口罩售罄，就算找得到口罩，價格也不便宜。

泰國商業部昨天通過規定，從3月8日開始，泰國國內的零售業者販賣醫療用口罩一片不能超過2.5泰銖（約新台幣2.4元），違者將處以10萬泰銖或是5年有期徒刑。

泰國政府2月21日宣布禁止口罩出口，3月3日將口罩和含酒精的乾洗手列為管制物品，製造商、經銷商、出口商和進口商要向商業部國內貿易局通報成本、價格、製造數量、進出口數量等。

根據商業部統計，全泰國有11家口罩製造商，每天可以生產約120萬片口罩，由國內貿易局統籌分配，其中70萬片發配給醫療院所，民眾可以透過各個零售管道購買其餘50萬片。

此外，商業部每天安排100多輛卡車載運約30萬片口罩，在全泰國不同的地點販售。

曼谷市中心的Terminal 21百貨公司是今天全泰國21個販售地點的其中一個，大批民眾排隊購買，每個人限購4片，排隊約1個小時的民眾Muay表示，她確實有點擔心武漢肺炎疫情，如果感染了卻沒有症狀，又傳給家人，真的很危險，她每天出門都會戴口罩。

Muay說，現在曼谷已經很難買到口罩，不然就是很貴，上網買又怕買到二手口罩，政府賣口罩給民眾是好事，但是數量還是不太夠。

民眾Aw則是不太擔心武漢肺炎，她說盡量遠離人群、多洗手，如果出現生病症狀，就待在家裡不要出門，她自己因為呼吸道比較敏感本來就會戴口罩，現在到處都買不到口罩，政府願意以便宜的價格賣口罩給民眾，她覺得是很好的事情。

為了調查市面口罩短缺的原因，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下令組成專案調查小組，確認商家的鋪貨程序以及工廠的出貨程序，並調查是否有非法出口口罩的現象。

截至今天為止，泰國共有48個確診案例，31人康復出院，16人仍在住院治療，1人死亡。（編輯：陳永昌）1090306

泰國商業部6日派車運送口罩到全泰國共21個地點販賣，泰國民眾在曼谷的百貨公司內排隊等待買口罩。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年3月6日