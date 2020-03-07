UCLA學生3人自我隔離 校方澄清尚無確診

加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長卜洛克（Gene Block）6日發布聲明指出，有3名學生正在隔離，接受新型冠狀病毒檢測，目前校內沒有確診案例。圖為UCLA校園。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年3月7日

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）加州大學洛杉磯分校（UCLA）校長今天發布聲明表示，有3名學生正在接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測，在校園之外自我隔離，但校內目前沒有確診案例。

校長卜洛克（Gene Block）表示，3名學生正在洛杉磯郡衛生局（LACDPH）的安排下，接受新冠病毒檢測。洛杉磯郡衛生局承諾，會加速檢測程序，使得校方適時採取因應措施。

卜洛克表示，校方按照衛生機關的指示，正積極關注校內的一切狀況，目前沒有停課或更改課程的打算。

為了化解疫情帶來的擔憂，UCLA專為2019年冠狀病毒疾病成立訊息網頁，幫助學生了解防疫知識。該網頁要求學生勤洗手、避免用手摸臉、生病在家休息等，但並不建議一般學生戴口罩。

UCLA學生總人數超過4萬人，台灣約有200多名留學生在UCLA就讀，中國留學生3000多人占UCLA所有國際學生的最多數。

一名台灣留學生向中央社記者表示，大概是人口密度較低的原因，美國人對疫情相對無感，校園生活一切如常，沒有人戴口罩；但台灣學生警覺性比較高，互相提醒常洗手。

為了防疫，UCLA原訂這個週末舉辦的諾露茲節（Nowruz）已經宣布取消。這個節慶是伊朗人的新年，去年有2萬多人參加。

加州與洛杉磯郡4日宣布進入緊急狀態，截至今日美國超過200個確診案例，約60個在加州。（編輯：馮昭）1090307