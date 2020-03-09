防範武漢肺炎 蓋茲贊助居家檢驗試劑組

（中央社記者周世惠舊金山8日專電）比爾蓋茲將贊助家庭檢驗試劑組，讓擔心有可能遭到疫情感染的西雅圖民眾在家採集鼻腔檢體，再將檢體樣本寄回相關單位分析。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）從2018年開始支持西雅圖的流感研究，以2000萬美元（約新台幣6億元）由華盛頓大學醫學院領軍小兒科與癌症研究單位，啟動居家流感測試，現在焦點轉向防範2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），蓋茲再捐500萬美元。

民眾自行從鼻腔採集檢體後寄回研究單位分析，檢測結果將會在1到2天內完成，交由地方衛生機關通知確診的民眾，確診者透過網路表格回答他們的移動史、接觸史等。

這個實驗室預計啟動之後，一天檢測400人，最終達到一天千人的檢測量，正式上線的日期尚未確定，計畫主持人陶威爾（Scott Dowell）表示會盡快，「即使有很多準備工作，卻有巨大的潛力扭轉疫情擴散的浪潮」。

同時，蓋茲基金會也已投入1億美元防範武漢肺炎，專注在疫苗和新藥的研發，在非洲與南亞當地改善檢測、治療和控制疫情。

截至發稿時間，在華盛頓州有136位確診，18人死亡，根據西雅圖所在的金恩郡（King County）發布消息指出，死亡人數中有16位與長照機構「生命護理中心」（Life Care Center）有關。（編輯：陳惠珍）1090309