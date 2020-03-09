武漢肺炎衝擊 IEA：十餘年來石油需求將首度萎縮

（中央社倫敦9日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，由於2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情拖累全球經濟活動，2020年全球石油需求料將出現十餘年來首度萎縮。

路透社報導，總部位於法國巴黎的國際能源總署表示，預期2020年石油需求為每日9990萬桶，除較先前預測值減少約100萬桶，也比去年需求少了9萬桶。石油需求將出現2009年以來首度萎縮。

國際能源總署還說，展望中期，若出現各國政府無法抑制病毒擴散的極端情況，石油消耗量還可能減少高達每日73萬桶。

武漢肺炎至今已感染全球超過10萬人，並導致工業活動劇減，特別是在中國、亞洲其他經濟體和疫情重災區之一的義大利。疫情也使得地面與空中交通需求減緩。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）發布聲明表示：「這場冠狀病毒危機廣泛影響能源市場，包括煤炭、天然氣與再生能源等。但它對石油市場的衝擊尤其嚴重，因為它阻礙人員與商品流通。」

在國際能源總署大幅下修石油需求預測之際，沙烏地阿拉伯已點燃國際原油價格戰，油價下滑逾1/4，預料還將出現29年來單日最大跌幅。

比羅爾表示：「在石油市場玩（自殺式玩命遊戲）俄羅斯輪盤，很可能會有非常嚴重的後果。」比羅爾還說，若油價低於每桶25美元，可能導致美國停止新的頁岩油開發計畫。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1090309