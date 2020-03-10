德國武漢肺炎疫情擴大 政府呼籲民眾少旅行

（中央社記者林育立柏林9日專電）德國武漢肺炎確診病例超過1000人，並首度出現死亡案例，德國衛生部長今天呼籲民眾少搭大眾運輸工具和減少旅行，以避免疫情進一步擴大。

根據國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，截至德國當地時間9日，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例有1139人，比前一天新增200多人，疫情有擴大的趨勢。

德國今天並首次出現死亡案例，2名死者都是有慢性病的老人。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天在臨時召開的記者會呼籲社會大眾盡可能減少旅行，以及儘量在家工作，並少搭大眾運輸工具，改騎自行車或走路，以減少感染的可能性。

史巴恩強調，當前的防疫重點是降低病毒擴散的速度，以免醫療體系難以負荷，他並建議全國各級政府和活動主辦單位取消1000人以上的集會。

針對有人認為新冠病毒像流行性感冒，傳播的速度隨著天氣轉暖會變慢，柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）說，根據美國的研究，高溫抑制病毒的效果有限，「目前看來，德國將直接進入大流行的階段」。（編輯：陳惠珍）1090310