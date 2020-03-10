至尊公主號抵奧克蘭港 美官方宣導勿搭郵輪

（中央社記者周世惠舊金山8日專電）經過多天等待後，至尊公主號（Grand Princess）今天駛進加州奧克蘭（Oakland）港口，船上3500多名乘客被送往不同地方隔離檢疫，美國衛生官員宣導勿搭郵輪。

至尊公主號在今天早上航行穿過舊金山的金門大橋和海灣大橋，於中午抵達奧克蘭港口，郵輪陽台上站著期待下船的乘客，他們向岸上揮手。

遠觀乘客拍手、歡呼的樣子，岸上民眾有人表示「感動」，也有人舉著「歡迎回家」的牌子等候。

但碼頭上並不是每個人都開心，有奧克蘭的民眾對當地媒體表示，船上有多人確診，讓人不安心，不明白為什麼會選在奧克蘭港口停泊。

穿著背心的工作人員和一輛輛大型巴士在碼頭等待接應，至尊公主號上需要醫療支援或送醫者，以及出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀和確診的乘客安排第一批下船；第二順位是郵輪上將近千位的加州乘客，之後才是其他州別與國家的乘客。

尚未檢疫及檢測為陰性反應的加州人會被送到北加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）或者南加州聖地牙哥米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）檢測與隔離14天。

加州衛生官員今天表示，無需就醫的船上工作人員會留船隔離。

目前已知至尊公主號有21人確診，其中19名是船組員、2名是乘客，如果依照美國副總統彭斯（Mike Pence）與加州州長紐松（Gavin Newsom）先前所說「船上每個人都要檢測」，至少還有3490位乘客在下船後要安排檢疫。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）昨天接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）電視訪問，表示支持至尊公主號的乘客下船隔離。

佛奇告訴美國民眾，有潛在健康問題、特別是感染風險高的年長者，從現在開始應避免群眾活動、搭機和長途旅行，而且「絕對不要坐郵輪」。

佛奇提到，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和國務院都發出旅遊警告，宣導勿搭郵輪。（編輯：王永志）1090310

至尊公主號已有21人確診，其中19名是船組員、2名是乘客。（中央社製圖）