泰國武漢肺炎病例破百 官員建議關閉娛樂場所

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國今天宣布新增32起武漢肺炎確診病例，創單日新增病例最多紀錄，累計確診病例達114起。泰國公衛部長明天將提案，建議關閉娛樂場所和禁止人數過多的大型集會。

泰國公衛部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）今天在記者會中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增32起病例。

這其中有9人是因為參加泰拳館舉辦的活動；7個人從海外旅遊回來，其中有5個泰國人和2個外國人；8個人到過娛樂場所；3個人在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）工作，其中1人是移民警察，2人在機場餐廳工作。

另外還有2個人和之前確診的一間餐廳新加坡老闆有密切接觸；還有3個人公衛部在追查他們的感染源。

蘇坤表示，副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）明天將向總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持的會議提案，建議對入境旅客採取限制措施、關閉全國的娛樂場所、禁止人數過多的大型集會等。

此外，83位從義大利返泰的泰國人今天搭專機抵達泰國。蘇坤表示，有6人出現發燒咳嗽症狀，立刻送往醫院診治，其餘的人被帶往隔離中心隔離14天。

到今天為止，泰國共有114例2019冠狀病毒疾病確診案例，其中1人死亡，37人康復出院，76人住院治療中。（編輯：高照芬）1090315