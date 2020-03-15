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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情6/100

武漢肺炎／馬來西亞增190例單日新高 清真寺萬人集會爆疫情

最新更新：2020/03/15 20:17
馬來西亞衛生部發表聲明說，截至15日中午12時，馬來西亞新增190起武漢肺炎確診病例，全都來自清真寺萬人集會出席者。圖為馬來西亞吉隆坡民眾戴口罩上街。（美聯社）
馬來西亞衛生部發表聲明說，截至15日中午12時，馬來西亞新增190起武漢肺炎確診病例，全都來自清真寺萬人集會出席者。圖為馬來西亞吉隆坡民眾戴口罩上街。（美聯社）

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）馬來西亞衛生部發表聲明說，截至今天中午12時，馬來西亞新增190起武漢肺炎確診病例，全都來自清真寺萬人集會出席者，刷新單日確診數新高，累積確診病例達428起。

衛生部聲明表示，在428起病例中，有9人在加護病房治療，需要呼吸輔助器，另外已有42人康復出院。

目前，馬來西亞確診病例數已居東南亞之冠。

聲明表示，這幾天暴增的新病例全都與吉隆坡清真寺萬人大集會有關，目前馬來西亞政府仍在積極追蹤和調查出席者，並呼籲出席者主動聯繫鄰近的衛生局，以協助控制疫情傳染。

衛生部表示，這些參與集會的民眾將受到1988年傳染病預防與控制法第15之1條文的規範，即所有出席者必須自出席集會日起，自行在家隔離14天，否則將因違反法令受罰。

來自世界各國1萬6000名穆斯林參加2月27日至3月1日在吉隆坡一座清真寺舉辦的「2020年馬來西亞傳教士集會」，其中馬來西亞人約有1萬4500名。由於與會的汶萊傳教士回國後傳出確診消息，才讓這次傳教士集會事件被關注，淪為疫情重災區。

另一方面，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創馬來西亞航空及旅遊業，近期傳出馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）將要求1萬3000名員工自願休無薪假。

馬來西亞人力資源部長沙拉瓦南（Saravanan Murugan ）表示，3月11日與馬航管理階層舉行會議，目前仍希望先透過提供員工自願申請無薪假的選項共體時艱，除非疫情持續嚴重影響全球經濟，裁員才會是馬航最終選擇的方案。（編輯：周永捷）1090315

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