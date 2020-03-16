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美聯社：武漢肺炎疫苗16日展開臨床試驗
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情13/100

美國紐約市逾300人確診 學生家長憂心疫情市長宣布停課

最新更新：2020/03/16 09:18
美國紐約市長白思豪在學生家長與地方醫療單位的壓力下，15日宣布停課措施，因應武漢肺炎疫情。圖為紐約街上民眾戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）
美國紐約市長白思豪在學生家長與地方醫療單位的壓力下，15日宣布停課措施，因應武漢肺炎疫情。圖為紐約街上民眾戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在學生家長與地方醫療單位的壓力下，今天終於低頭宣布停課措施，以因應武漢肺炎疫情。

白思豪在記者會中說：「我很遺憾地宣布，明天起公立學校將暫時停課。」

他表示，停課到4月20日，而本年度剩餘學期也可能會停課。

法新社報導，白思豪先前反對學校停課，因擔心會對經濟造成衝擊，也影響學校服務供應系統的運作。紐約市大約有110萬名學生，其中多數仰賴相關服務，一旦學生不上課，相關業者生計勢受影響。

但白思豪面對家長、教育人士與地方醫療體系官員的壓力愈來愈大。

擁有850萬人口的紐約市，確診武漢肺炎病例逐漸攀升，根據今天最新統計，已超過300人染病。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）先前就主張停課，在白思豪今天宣布後，古莫認為停課有理。他說：「可以減少群聚密度，並緩和疫情的擴散。」

他也敦促紐約市迅速籌劃因應對策，以處理學校停課所造成的後續效應。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090315

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