美國武漢肺炎患者激增 醫院擬用帳篷充當病房

紐約市長白思豪（前左2）12日在談到紐約將如何面對病床需求激增的情況時表示，紐約已經進入「只能比作是戰爭和戰時動態的情況」。（圖取自twitter.com/NYCMayor）

（中央社紐約12日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在美國爆發，醫院面臨日益激增的染病患者，考慮用帳篷、會議室和咖啡廳來安置超載的病患。

美國醫院學會（American Hospital Association）成員已獲告知，未來幾個月內全國準備面對9600萬例武漢肺炎患者，住院患者將額外增加480萬人，加護病房患者增加190萬人，死亡人數增加48萬人，相當於嚴重季節性流感死亡數字的10倍。

哥倫比亞大學（Columbia University）國家防災準備中心（NCDP）主任瑞德納（Irwin Redlener）向路透社表示：「如果疫情一如多數分析師預測那般全面爆發，我們可能面臨加護病房床位短缺7萬5000張到10萬張的窘境。」

專家估計，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）致病原SARS-CoV-2病毒的人，約8成只會出現輕症。美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議這些患者盡可能在家自我隔離。

剩下2成武漢肺炎患者中，約半數可能發展成重症，多數需要住院治療。年長者和患有潛在疾病的民眾，包括糖尿病、心臟病和癌症患者，面臨的風險最大。

從12日傍晚開始，為紐約賺進大筆觀光財的百老匯至少要熄燈一個月。圖為紐約街頭民眾戴口罩防疫。（美聯社）

國家防災準備中心表示，目前全美有9萬5000張加護病房床位。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國武漢肺炎患者數已經穩定增加到1323人，38人病故。

在加州聖地牙哥郡（San Diego County）營運5間醫院的斯克里普斯醫療系統（Scripps Health）正在醫院外設置帳篷以篩檢病毒。斯克里普斯醫療系統執行長范霍德（Chris Van Gorder）告訴路透社：「到明天我們2間醫院外就會有我們婉言的冠狀病毒疾病小屋。」

擁有1400張病床的斯克里普斯醫療系統集團有99間負壓隔離病房用來抑制空氣傳播的汙染物，其中3間病房目前正在使用中，包括治療1名武漢肺炎患者。

范霍德表示，如果武漢肺炎病患人數超過負荷，空氣處理機將進駐一般病房甚至整個側翼或整個樓層，將其轉變為隔離病房。范霍德說，若有必要，也可以將病患安置在帳篷裡。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天在談到紐約將如何面對病床需求激增的情況時表示，紐約已經進入「只能比作是戰爭和戰時動態的情況」。

白思豪在記者會上表示：「醫院將騰出全新的空間。我會在停車場上搭帳篷，把它變成一間加護病房。我們會把咖啡廳變成加護病房。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090313