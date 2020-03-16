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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

澳洲武漢肺炎5死 首都特區與維多利亞州緊急狀態

最新更新：2020/03/16 11:13
澳洲武漢肺炎死亡案例攀升至5起。圖為雪梨歌劇院前民眾戴上口罩。（安納杜魯新聞社提供）
澳洲武漢肺炎死亡案例攀升至5起。圖為雪梨歌劇院前民眾戴上口罩。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）死亡案例攀升至5起，澳洲首都特區與全國人口第2多的維多利亞州今天宣布進入緊急狀態，並禁止非必要的大型集會，力圖減緩疫情擴散。

澳洲至今通報近300起武漢肺炎案例，當局擔心感染人數迅速飆升。

新南威爾斯州（New South Wales）一名77歲女性與一名90歲老婦病逝之後，澳洲首都特區（ACT）與維多利亞州都宣布進入緊急狀態。

宣布緊急狀態後，維多利亞州與首都特區衛生首長可擁有幾乎不受限的權力來採取措施防堵病毒擴散，降低疫情對民眾的威脅。

衛生首長將可發布新的隔離命令，如有必要，可涵蓋所有近郊、商務活動或行業。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在維州首府墨爾本告訴記者：「這些權力過去從未動用過。」

「希望藉此讓大家清楚了解這個公共衛生緊急狀態空前的性質。這真的是重大挑戰。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090316

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