更多編輯台推薦新聞：
早安世界》防疫升級 歐洲27國及杜拜返台須居家檢疫
早報

早安世界》防疫升級 歐洲27國及杜拜返台須居家檢疫

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部提升澳洲旅遊警示燈號 灰色提醒注意

最新更新：2020/03/15 17:27

（中央社記者游凱翔台北15日電）武漢肺炎影響全球，外交部今天表示，澳洲宣布入境的旅客均須自我隔離14天，也不允許任何海外郵輪停靠，並將禁止500人以上集會，因此提升旅遊警示燈號為灰色（提醒注意）。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球，外交部下午表示，據澳洲聯邦衛生部統計，截至3月15日上午為止，澳洲境內已出現249例新冠肺炎疫情確診案例。

因此澳洲宣布，自澳洲東部夏令時間（AEDT）16日午夜零時起，所有自海外入境澳洲、不分國籍的旅客，抵達後均須自我隔離14天；澳洲未來30天內也不允許任何海外郵輪於澳洲各地港口停靠、16日起將禁止500人以的大型集會活動。

外交部指出，因此提升澳洲旅遊警示燈號為灰色，也呼籲民眾若要赴澳洲商旅，行前務必留意澳洲政府公告的相關入境措施，若遇急難需要協助，可視所在地點撥打台灣駐澳大利亞代表處（坎培拉特區、西澳州）緊急聯絡電話。

另外，外交部下午也對哥倫比亞的旅遊警示燈號提升為黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）；厄瓜多為橙色（避免非必要旅行）。

根據衛福部制定的旅遊疫情等級分3級。第一級：注意（Watch），意涵是提醒注意，旅遊建議提醒遵守當地的一般預防措施；第二級：警示（Alert），意涵是加強預警，旅遊建議是對當地採取加強防護；第三級：警告（Warning），意涵是避免所有非必要旅遊，旅遊建議是避免至當地所有非必要旅遊。

外交部國外旅遊4種警示燈號為，灰色警示：提醒注意；黃色警示：特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示：避免非必要旅行；紅色警示：不宜前往，宜儘速離境。（編輯：蘇志宗）1090315

延伸閱讀
師法台灣防疫經驗 吳釗燮：接到很多駐台代表來電因應武漢肺炎疫情 台東縣行動領務3月起暫停拉丁美洲友台議員連署 支持台灣參與WHO

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報