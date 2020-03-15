外交部提升澳洲旅遊警示燈號 灰色提醒注意

（中央社記者游凱翔台北15日電）武漢肺炎影響全球，外交部今天表示，澳洲宣布入境的旅客均須自我隔離14天，也不允許任何海外郵輪停靠，並將禁止500人以上集會，因此提升旅遊警示燈號為灰色（提醒注意）。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球，外交部下午表示，據澳洲聯邦衛生部統計，截至3月15日上午為止，澳洲境內已出現249例新冠肺炎疫情確診案例。

因此澳洲宣布，自澳洲東部夏令時間（AEDT）16日午夜零時起，所有自海外入境澳洲、不分國籍的旅客，抵達後均須自我隔離14天；澳洲未來30天內也不允許任何海外郵輪於澳洲各地港口停靠、16日起將禁止500人以的大型集會活動。

外交部指出，因此提升澳洲旅遊警示燈號為灰色，也呼籲民眾若要赴澳洲商旅，行前務必留意澳洲政府公告的相關入境措施，若遇急難需要協助，可視所在地點撥打台灣駐澳大利亞代表處（坎培拉特區、西澳州）緊急聯絡電話。

另外，外交部下午也對哥倫比亞的旅遊警示燈號提升為黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）；厄瓜多為橙色（避免非必要旅行）。

根據衛福部制定的旅遊疫情等級分3級。第一級：注意（Watch），意涵是提醒注意，旅遊建議提醒遵守當地的一般預防措施；第二級：警示（Alert），意涵是加強預警，旅遊建議是對當地採取加強防護；第三級：警告（Warning），意涵是避免所有非必要旅遊，旅遊建議是避免至當地所有非必要旅遊。

外交部國外旅遊4種警示燈號為，灰色警示：提醒注意；黃色警示：特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示：避免非必要旅行；紅色警示：不宜前往，宜儘速離境。（編輯：蘇志宗）1090315