杜特蒂：呂宋島強化社區隔離至4月12日

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓目前確診142例武漢肺炎病例，12人死亡。總統杜特蒂宣布，菲國北部呂宋島將實施「強化社區隔離」至4月12日，要求企業暫停營業，民眾避免出門，以遏止疫情蔓延。

另外，由於菲國參議院公聽會出席人員確診武漢肺炎，截至12日，至少10名參議員展開自主隔離，其中一名參議員、參議院多數黨領袖朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）今晚發布聲明表示，他確診武漢肺炎。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今晚針對菲律賓2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情發表談話。他表示，即將在呂宋島實施的社區隔離「不是戒嚴」。

菲律賓包括呂宋島、中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島三大島群，菲國首都馬尼拉市和大馬尼拉地區位於呂宋島。

杜特蒂要求民眾除了基本民生需要外，應待在家裡，避免出門，提供基本民生需求的店家和機構可以營運，但其他企業應暫停營業。

他也呼籲叛軍在這段期間暫時停火。

菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）稍早告訴ABS-CBN電視台，強化社區隔離（enhanced community quarantine）等同於「全面封城」。

杜特蒂於9日公布行政命令，宣布菲律賓進入公共衛生緊急狀態，並於12日晚上宣布，為防止疫情擴散，15日起將在大馬尼拉地區實施一個月的社區隔離。

今天是大馬尼拉實施社區隔離後首個上班日，但由於住在外省民眾仍可進入大馬尼拉地區上班，出現不少交通和通勤亂象，菲國民眾質疑當局要求的「社交距離」（social distancing）無法落實，菲國官員因此建議杜特蒂實施更嚴格的隔離措施。

截至今天，在大馬尼拉地區，包括奎松市（Quezon）、馬尼拉市、聖胡安市（San Juan）、馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、巴賽市（Pasay）等11個城市宣布進入「災難狀態」。

在災難狀態下，當局可以運用當地的快速應變或災難基金，緊急採購物資防堵武漢肺炎疫情。（編輯：高照芬）1090316