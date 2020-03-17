防疫總動員 紐約新澤西康州禁50人以上集會

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約、新澤西與康乃狄克州長今天聯合宣布禁止50人以上集會，關閉戲院等營業場所。紐約州確診病例已達950例，為全美最多，死亡人數增至9人。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）批評，聯邦政府處理2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）危機從一開始就慢半拍，各州沒有能力與權力彌補聯邦政府。在地方政府各行其是的情況下，他呼籲美國官員統籌協調，堵住防疫漏洞。

古莫與新澤西州長墨菲（Phil Murphy）、康乃狄克州長賴蒙特（Ned Lamont）以缺乏聯邦指示與全國標準為由宣布，自美東時間16日晚間8時起，3州禁止50人以上集會，包括私人派對；餐廳與酒吧禁止內用，只能外帶或外賣；賭場、健身房與戲院必須關閉。

墨菲說，上述規定將持續實施，「直到另行通知為止」。

古莫表示，他與同為民主黨籍的墨菲、賴蒙特同意採行共同規定，「所以別以為其他地方情況不同就想跨州亂跑」。雜貨店、加油站、藥局等商家雖不受新規限制，但古莫「鼓勵」所有不受限的商家每天營業到晚間8時就關門。

隨著疫情升溫，古莫12日下令紐約州禁止500人以上集會，百老匯劇院至少熄燈到4月中；500人以下集會仍被允許，但餐廳、酒吧等場所須將可容納人數減半。不過，許多紐約客無視保持社交距離的建議，14日到酒吧林立的曼哈頓下東區享樂，引發官員警覺。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）15日深夜下令，自17日上午9時起，餐廳、酒吧與咖啡店只能外帶或提供外賣服務，夜店、戲院、小型劇院和演唱會場地須全數關閉。

紐約防止人群密切接觸的規定愈來愈多，繼大都會藝術博物館（The Met）等藝文機構暫停開放後，連自由女神像、帝國大廈等知名觀光景點也關上大門。

儘管如此，紐約仍沒有打算關閉地鐵等公共運輸系統。官員指出，許多醫療人員都是搭大眾交通工具上班，即使疫情蔓延，公共運輸仍須保持運作。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全美武漢肺炎確診病例已突破4200例、至少74人死亡。紐約州確診病例達950例，較昨天增加221例；紐約市463人確診感染，較昨天增加134人。

紐約州已有9人死於武漢肺炎，其中7人在紐約市。

美國總統川普今天在白宮舉行記者會，公布未來15天減緩病毒散播的防疫方針，建議民眾盡可能在家工作，避免非必要旅行、參加超過10人的社交聚會或在酒吧、餐廳飲食，爆發社區傳播的州政府應關閉酒吧、餐廳、健身房等高人群密度場所。（編輯：林憬屏）1090317