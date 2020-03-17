疫情衝擊經濟 美國銀行業有機會伸援手改善形象

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國銀行業於2008年金融危機後就飽受譏諷，現在2019冠狀病毒疾病帶來經濟衝擊，正好給了美國大型銀行一個從大眾心裡贏回分數的機會。

法新社報導，美國銀行業於2008年獲得聯邦政府紓困，如今資金充裕，有機會在經濟的大規模艱困時刻，挽救自身形象。

米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）的佛洛凱（Gregori Volokhine）表示；「銀行現在將盡最大努力；2008年時，每個人都因次級貸款危機而怪罪銀行。」

銀行可以替即將到期的抵押付款提供時間餘裕，或針對脆弱的企業撥出一些資金。

西雅圖向來是美國西北岸的科技中心，現在因俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而成為鬼城，當地的WaFd銀行（WaFd Bank）針對小型企業推出「生命線」方案，包括信用貸款最高額度20萬美元、企業無息90天。

針對因疫情而損失10%收入的客戶，這家銀行還提供信用貸款最高額度3萬美元。

WaFd銀行執行長貝爾多（Brent Beardall）表示：「企業已在艱難求生，而我們左鄰右舍為了遵守公衛指令、避免人群聚集而限制購物和上館子。我們希望提供一條生命線給受到波及的企業老闆，幫助他們度過危機。」

美國最大的8家銀行宣布，將暫停股票回購，以保留資金，用來擴大貸款給因經濟衰退而受打擊的家庭及企業。

代表美國大型金融服務機構的「金融服務論壇」（Financial Services Forum）昨天表示：「2019冠狀病毒疾病大流行對全世界及全球經濟來說，是前所未見的挑戰；美國最大的銀行無疑有能力、也有義務支持客戶、委託人和國家。」

金融服務論壇聲明表示，目標是透過借款及其他服務，為個人、小型企業及更廣泛的經濟提供最大限度的支持。

金融服務論壇成員包括摩根大通集團（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）等金融機構，過去10年間，累積了超過9140億美元的資本緩衝。

政府為防疫而下令關閉學校、辦公室及商店，經濟活動萎縮，預料失業率將升高，大小企業都將面臨現金壓力。

美國最大出口企業、飛機製造商波音公司（Boeing）的737 MAX客機因涉及重大事故，去年全球停飛，今年又遇疫情造成航空業危機，2月申貸約140億美元銀行貸款。

但較小型的企業，如餐廳、咖啡館和零售商，眼見市場需求猝不及防地滑落，被視為特別脆弱的一群。

信貸研究機構CreditSights的羅森塔爾（Jesse Rosenthal）說：「我們認為銀行業已經準備好，願意、也有能力支援企業信貸需求暴增的情況。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090317