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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎／安倍：完整形式舉辦東奧 證明人類戰勝病毒

最新更新：2020/03/17 13:02
武漢肺炎疫情迅速在全球蔓延，預定今年7月登場的東京奧運是否舉辦引起揣測。對此，日本首相安倍晉三表示將辦好一場完整的東京奧運。（共同社提供）
武漢肺炎疫情迅速在全球蔓延，預定今年7月登場的東京奧運是否舉辦引起揣測。對此，日本首相安倍晉三表示將辦好一場完整的東京奧運。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京17日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延，預定今年7月登場的東京奧運是否舉辦引起揣測。對此，日本首相安倍晉三表示將辦好一場完整的東京奧運。

安倍昨晚參與7大工業國集團（G7）元首緊急視訊會議後對媒體說：「做為人類戰勝新型冠狀病毒的證明，G7支持東京奧運暨帕運將以完整的形式舉辦。」不過當記者問到東奧何時舉辦的問題，安倍則沒明確答覆。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會也表示，政府仍朝著如期舉辦的方向，會與國際奧林匹克委員會（IOC）、東京奧運組織委員會、東京都（政府）密切合作，做好籌備工作，盼如期舉辦。

記者問到在昨晚的G7緊急視訊會議中，是否有其他國家元首言及東京奧運應該延期舉辦一事，菅義偉答說：「沒其他元首言及東奧延期一事。」

有關本月26日預定在福島縣舉行東京奧運聖火接力起跑的儀式，菅義偉表示，根據來自東京奧運組織委員會的報告得知，這項活動將如期舉行。

日本奧運大臣橋本聖子今天在內閣會議後的例行記者會被記者問到，安倍所謂的「完整的形式」舉辦東奧是指如期、並非無觀眾的情況下舉辦嗎？橋本回應，「完整的形式」就是如期舉辦，會努力準備辦好東奧。

橋本表示，政府會努力向IOC證明展現辦好東奧的信心；至於準備參加東奧的選手也因各種報導感到很困惑，政府會努力消除那樣的情況。

受到武漢肺炎疫情擴大的影響，導致有些海外代表團的事前集訓、接待城的交流活動取消。對此，橋本表示，或許做為接待城的自治體感到遺憾，但政府仍會盡力支持接待城。

日前，東奧組織委員會理事之一的高橋治之接受美國媒體採訪時表示，如果武漢肺炎疫情影響夏季奧運，延期1到2年將是最合理的選項。

對此，東奧組織委員會會長森喜朗對媒體表示，高橋講了很荒唐的話，事後高橋對他表達歉意。森喜朗強調：「東奧的計畫不變。」

日刊體育報電子版（nikkansports.com）今天報導，有關高橋所言的東奧延辦方案，其實東奧組織委員會理事多人對此表示贊同，本月30日的理事會可能討論此事。

日本想如期舉辦東奧，於7月24日開幕的方針不變，但同時要考慮代替方案，30日的理事會可能成為考慮代替方案的契機。

報導說，東奧組織委員會當中多位理事贊成高橋的意見，但也有人持反對意見，30日的理事會如果討論此事的話，可能會起糾紛。先前高橋的主張是考慮延期1、2年，但最近「2年後舉辦」的聲浪也有逐漸高漲的趨勢。

2021年8月在美國尤金（Eugene）將舉辦世界田徑錦標賽、7月在日本福岡有游泳世界錦標賽，以及2022年北京冬季奧運將舉行。高橋的想法是，2022年夏天舉辦東京奧運，加上北京冬季奧運，可將2022年當成奧運年。（編輯：陳惠珍）1090317

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