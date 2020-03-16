受疫情影響 東奧聖火接力不盼人潮湧至觀賞

東京奧運聖火12日在希臘舉行點火及接力儀式，首位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki）。受到2019冠狀病毒疾病疫情蔓延影響，部分聖火接力活動受阻。（Tokyo 2020 提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年3月16日

（中央社記者楊明珠東京16日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延的影響，東京奧運組織委員會今天大致上決定，26日起從福島縣出發的聖火接力活動，將籲請民眾不要太踴躍到現場加油。

日本朝日新聞今天報導，東京奧運組織委員會事務總長武藤敏郎大致上決定，26日從福島出發的聖火接力活動，屆時將籲請民眾不要太踴躍到場觀看。東奧組委會將公布活動的詳細內容，日後公布。

東京奧運聖火預定本月26日從福島縣的體育設施J-Village（位於福島縣的楢葉町與廣野町）出發，將舉辦聖火出發儀式，考慮採取不開放觀眾進場觀禮的做法。

聖火接力活動3月也預定在櫪木縣、群馬縣舉行，屆時也可能籲請民眾盡量不要來加油。

2020年東京奧運聖火點燃儀式本月12日在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，受到武漢肺炎疫情影響，禁止民眾入場觀禮，創下奧運史上首度無民眾觀禮的聖火點燃儀式。

東京奧運聖火接力儀式的第一位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki），她也是奧運史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。第二棒跑者是獲得2004年雅典奧運女子馬拉松金牌的日本選手野口瑞希。

東京奧運聖火原訂12日到19日為止，在希臘境內舉行接力，因12日當天有知名人士進行聖火接力，吸引眾多圍觀的人潮，希臘奧林匹克擔心這會成為武漢肺炎疫情擴散的原因，於是宣布停辦聖火接力。

不過，預定19日在希臘首都雅典舉辦的將聖火交給東京奧運代表的交接儀式將如期舉行，受到疫情影響，將不開放一般民眾進場觀禮。（編輯：高照芬）1090316