日本前冰舞舞王利德心臟病猝死 享年30

（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本滑冰聯盟今天宣布，曾3度代表日本參加奧運花式滑冰冰舞比賽的克里斯．利德（Chris Reed）15日在美國因心臟病猝死，享年30歲。

日本每日體育報（Daily Sports）報導，日本滑冰聯盟今天表示，利德於日本時間15日凌晨0時20分（台灣時間14日晚間11時20分）因心臟病突發，在美國底特律過世。

日本滑冰聯盟會長長島昭久發表聲明：「突然接獲噩耗，感到很驚訝。利德長年對日本花式滑冰界的發展做出貢獻，在此對利德表達深深的感謝，同時也對其家屬表達由衷哀悼。祈願利德在天之靈得以安息。」

利德的父親是美國人、母親是日本人，他擁有美日雙重國籍，他與胞姐Cathy Reed曾搭檔參加2010年溫哥華冬季奧運花式滑冰冰舞比賽得到第17名，2014年參加索契冬季奧運得到第21名。

利德於2018年與村元哉中參加平昌冬季奧運得到第15名，是日本花式滑冰舞在冬季奧運比賽名次最佳紀錄。

利德參加日本花式滑冰冰舞錦標賽10度奪冠。去年12月31日他宣布引退時表示，對於將來不能在冰上表演，感到難過，但已找到新目標，想指導後進。

2018年1月25日在台北小巨蛋舉行的2018四大洲花式滑冰錦標賽冰舞長曲賽程，已獲冬奧資格的日本隊利德與村元哉中以總分163.86拿下第3。（編輯：韋樞）1090317