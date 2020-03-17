更多編輯台推薦新聞：
花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】
生活

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響
兩岸

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
生活

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利研究染疫無症狀者仍會傳染 醫護更應警覺

最新更新：2020/03/17 23:13

（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）義大利專家針對北義疫情爆發的一個小鎮研究發現，5到7成感染2019冠狀病毒（COVID-19）的居民無症狀，卻仍會傳染別人，特別是染疫卻無症狀的醫護人員更應提高警覺。

佛羅倫斯大學（Università di Firenze）臨床免疫學教授羅馬涅尼（Sergio Romagnani）指出，北義最初疫情爆發的沃尤格尼歐村（Vo'Euganeo）當地3000名居民都做了武漢肺炎的檢測，其中感染者有50%到75%完全沒有症狀，這些無症狀帶原者恐成為散播病毒的最大潛在危機。

羅馬涅尼警告，許多國家目前僅針對有症狀者做篩檢，這是非常危險的，他認為找出醫護人員中的無症狀感染者至為重要，因為醫護每天在第一線工作，很可能把病毒傳播給因其他疾病來就醫的患者，這些病人多是年老體弱或有其他病史者。

羅馬涅尼指出，這個小鎮的研究數據顯示，武漢肺炎的實際感染者被低估，特別是很多年輕無症狀感染者未被發現，必須設法找出這些人，才能阻隔病毒繼續傳播。

羅馬涅尼表示，沃尤格尼歐村因為做了地毯式檢測，隔離包括無症狀的所有感染武漢肺炎者，在7到10天內，患者從88人降至7人，顯示這種全面檢測加全面隔離的策略奏效，可以防止新案例增加，也可以讓感染者及時獲得治療，預防病情惡化，6成非重症感染者在正常醫療環境下，8天就可以康復出院。（編輯：韋樞）1090317

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報