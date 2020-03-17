義大利研究染疫無症狀者仍會傳染 醫護更應警覺

（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）義大利專家針對北義疫情爆發的一個小鎮研究發現，5到7成感染2019冠狀病毒（COVID-19）的居民無症狀，卻仍會傳染別人，特別是染疫卻無症狀的醫護人員更應提高警覺。

佛羅倫斯大學（Università di Firenze）臨床免疫學教授羅馬涅尼（Sergio Romagnani）指出，北義最初疫情爆發的沃尤格尼歐村（Vo'Euganeo）當地3000名居民都做了武漢肺炎的檢測，其中感染者有50%到75%完全沒有症狀，這些無症狀帶原者恐成為散播病毒的最大潛在危機。

羅馬涅尼警告，許多國家目前僅針對有症狀者做篩檢，這是非常危險的，他認為找出醫護人員中的無症狀感染者至為重要，因為醫護每天在第一線工作，很可能把病毒傳播給因其他疾病來就醫的患者，這些病人多是年老體弱或有其他病史者。

羅馬涅尼指出，這個小鎮的研究數據顯示，武漢肺炎的實際感染者被低估，特別是很多年輕無症狀感染者未被發現，必須設法找出這些人，才能阻隔病毒繼續傳播。

羅馬涅尼表示，沃尤格尼歐村因為做了地毯式檢測，隔離包括無症狀的所有感染武漢肺炎者，在7到10天內，患者從88人降至7人，顯示這種全面檢測加全面隔離的策略奏效，可以防止新案例增加，也可以讓感染者及時獲得治療，預防病情惡化，6成非重症感染者在正常醫療環境下，8天就可以康復出院。（編輯：韋樞）1090317