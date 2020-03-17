多國封關限制人流 全球武漢肺炎防疫一覽

為減緩全球疫情衝擊，各國政府採取日趨嚴厲的措施，包括關閉邊界、限制移動等，打亂全球各地的日常生活。圖為紐約聯合國總部平時遊客、外交官及員工共用的出入口已被關閉。（中新社提供）

（中央社日內瓦16日綜合外電報導）投資人對武漢肺炎疫情憂慮加深，道瓊指數崩跌創1987年來最大跌幅。為減緩全球疫情衝擊，各國政府採取日趨嚴厲的措施，包括關閉邊界、限制移動等，打亂全球各地的日常生活。

全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例累計超過17萬4100例，死亡病例近6700例。以下是路透社彙整的全球防疫最新發展：

美洲

● 美國各州懇請川普政府協調全國因應措施。美國疾病管制暨預防中心（CDC）通報，截至美東時間3月15日下午4時，境內病例累計3536例，比13日公布的病例多1858例，並表示死亡病例新增27例至68例。

● 加拿大16日禁止所有外籍人士入境，但美國公民與永久居民例外。

● 委內瑞拉16日進入集體隔離的第一天，但仍有許多民眾外出，說他們無法待在家裡不工作。

● 巴西通過數項紓困措施，以維持經濟中的信貸流動，並擴大銀行的放款能力。

● 墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）16日說，如果醫療單位建議採檢，他將進行新型冠狀病毒檢測。

● 秘魯政府在首都利馬部署配戴口罩的軍事人員，封鎖主要道路。

● 瓜地馬拉16日表示，將暫停所有班機並禁止外籍人士入境，為期兩週。瓜地馬拉已通報有6人感染武漢肺炎。

● 薩爾瓦多和宏都拉斯16日進入近乎鎖國的狀態，以阻疫情蔓延。薩爾瓦多尚未通報病例，宏都拉斯則有6例確診。

法國總統馬克宏宣布，自17日中午開始，將嚴格限制人民行動，禁止在外聚會逗留，只能採買食材、看病和上班，違者開罰。圖為巴黎關閉所有非必須公共場所。（中新社提供）

歐洲

● 義大利16日通過250億歐元（約新台幣8441億元）的支出方案，在疫情肆虐時協助振興經濟。義大利是歐洲疫情最慘重的國家，死亡病例升破2000例。

● 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日下令對人民移動實施嚴格限制，以減緩病毒散播，並表示軍方將會調派人員協助將患者送醫。

● 西班牙表示將拉長原定15天的緊急狀態，並考慮關閉邊界。

● 捷克16日封鎖數座城鎮，禁止民眾到處移動，除非是為了工作、購物與一些受規管的活動，措施實施到24日。

● 愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）16日說，預計到了月底病例數將從目前的169例，增至約1萬5000例。

● 德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）16日說，如果有必要減緩疫情對歐洲最大經濟體德國的衝擊，政府已準備好承擔新債務。

● 瑞典16日公布價值超過309.4億美元（約新台幣1兆438萬元）的危機方案。

● 芬蘭政府17日將通過緊急法案，自18日起關閉所有中小學與大學院校。

● 烏克蘭首都基輔宣布自17日起關閉酒吧、餐廳、咖啡館與購物中心。

菲律賓總統發言人帕內洛16日宣布，將把大馬尼拉社區隔離擴大到呂宋島全境，並實施「強化社區隔離」以防堵武漢肺炎。消息一出，民眾紛紛湧進超市恐慌搶購囤糧。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月16日

亞洲

● 中國國營中央電視台16日報導，中國已派出班機飛往義大利米蘭，接回中國公民與海外留學生。此外，中國大陸地區15日通報新增病例下降，但北京與上海等大城市仍出現境外移入病例。

● 南韓16日通報新增74起病例，境內累計病例達8236例。

● 泰國打算關閉學校、酒吧、電影院與鬥雞場，並推延下月的泰國新年活動。

● 馬來西亞的新政府16日宣布，推出2億3000萬美元（約新台幣69億4913萬元）的防疫經濟刺激方案。

● 菲律賓總統說，菲律賓最大島呂宋島將要求民眾居家隔離至4月12日。

● 澳洲已有5人死於武漢肺炎，當局加快行動以遏止疫情蔓延，考慮推出第2波經濟刺激措施。

● 紐西蘭中央銀行將利率降至歷史新低，準備因應疫情對經濟造成的「嚴重」衝擊。

● 亞美尼亞宣布16日到4月16日進入緊急狀態。

● 喬治亞16日禁止所有外籍人士入境。

● 世界衛生組織（WHO）本週稍晚將在敘利亞西北部的反抗軍掌控區開始進行新型冠狀病毒採檢。

伊朗16日關閉4個重要什葉派朝聖處，以防疫情蔓延。圖為伊朗民眾戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）

中東與非洲

● 沙烏地阿拉伯15日關閉公共場所，並宣布大多數的政府運作暫停；卡達與阿曼實施入境限制。

● 巴林有近1000人經採檢呈陽性反應，是波斯灣第一個通報死亡病例的國家。

● 埃及通報新增兩起武漢肺炎死亡病例，目前累計4死。

● 伊朗16日關閉4個重要什葉派朝聖處，以防疫情蔓延。伊朗確診病例將近1萬5000例，死亡人數破850人。

● 儘管中國呼籲在疫情肆虐時放寬對伊朗實施的制裁，美國仍不太可能鬆綁，聲稱德黑蘭持續進行華府認為的邪惡行為。

● 突尼西亞總理法赫法（Elyes Fakhfakh）表示，將暫時停止國際航班並關閉陸地邊界。

● 肯亞當局16日搜查據稱在販售假病毒檢測工具的店家。世衛證實非洲確診病例累計至少327例。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090317