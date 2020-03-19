非洲各國極力防堵武漢肺炎 民眾多不解疫情嚴重

（中央社獅子山自由市19日綜合外電報導）非洲獅子山共和國日前宣布禁止大型集會，以對抗武漢肺炎疫情，但市場活動不受此限，因此，當地販售手錶和豬腳的小販仍照常擺攤，與來來往往的買家進行交易。

路透社報導，為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，越來越多非洲國家宣布祭出日益嚴厲的限制性措施，像是關閉邊境、各級學校停課，以及禁止大型公共集會等。武漢肺炎全球擴散，已有超過20萬人感染，近9000人不治。

雖然烏干達境內尚未出現確診病例，當局昨天仍下令禁止舉行宗教集會和婚禮。南非則力促各家餐廳和酒吧只提供外帶服務。

獅子山共和國雖也尚未通報出現確診，仍於16日禁止100人以上的聚會，但市場活動不在此限。大群民眾昨天聚集首都自由市（Freetown）阿巴查（Abacha）市場，買賣雙方表示，無論如何都不能停止市場交易，因他們依賴市場活動，來購買日常所需食物和賺取薪資。

阿巴查市場肥皂攤販賈洛（Adama Jalloh）說：「我們這裡還沒爆發疫情，為何我們該停止？即使在伊波拉（Ebola）疫情期間，我們都還可以賣東西。」

非洲部分國家禁止大型集會，但有時僅選擇性落實這項禁令，使當地民眾感到非常困惑。西非國家塞內加爾目前已有36起武漢肺炎確診病例，當局5天前宣布取消宗教節日，但起初沒有把伊斯蘭教禮拜活動列入限制，直到昨晚才下令關閉教堂和清真寺。

塞內加爾穆斯林懋立兄弟會（Muslim Mouride）代表費伊（Mbackiou Faye）說：「我們不能禁止宗教集會，上帝會回應我們的禱告和咒語，讓我們不染上疾病。」

比起亞洲或歐洲，非洲較慢感受到武漢肺炎疫情帶來的衝擊。但已有31個非洲國家通報出現病例，13國通報死亡病例。世界衛生組織（WHO）昨天建議非洲各國避免大型群聚活動，並「醒悟」疫情威脅越來越大。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090319