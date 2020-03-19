印尼增82例 近半省級行政區有武漢肺炎疫情

印尼武漢肺炎確診病例有近68%在雅加達，雅加達計程車司機載客時也戴上口罩。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月19日

（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）印尼今天通報新增82例武漢肺炎確診個案，全國累計達309例，遍佈全國16個省級行政區，另新增死亡人數6人，死亡總數為25人。

印尼共有34個省級行政區，近一半地區已出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。

印尼2日通報首2例武漢肺炎確診病例後，16日起擴大篩檢病毒的實驗室，確診個案也激增。印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前指派國家災害應變總署（BNPB）成立疫情快速因應小組，也擔任政府發布疫情資訊的窗口。

有別於先前負責疫情發布的衛生部只公布確診數，國家災害應變總署18日晚間起發布全國疫情資訊，包括確診病例所在的省級行政區。部分地區例如雅加達及日惹（Yogyakarta）等各自開設疫情網站，提供相關資訊。

根據印尼國家災害應變總署統計，309例確診中，雅加達有210例（約67.9%），其次是西爪哇萬丹省（Banten）27例，西爪哇省（West Java）26例，中爪哇省（Central Jave）12例，其餘地區確診數較少；死亡者中有17人在雅加達。

根據雅加達省政府的統計，武漢肺炎爆發後，雅加達至今已追蹤976人，包括曾到疫情國家旅遊或曾接觸確診患者，但沒有出現症狀的民眾；有類似武漢肺炎症狀的患者至今有480，其中290人仍在治療，其餘已完成治療。

此外，佐科威今天稍早表示，他和第一夫人艾里亞納（Iriana）日前篩檢結果都是陰性。印尼交通部長14日確診武漢肺炎後，佐科威與內閣成員在15日完成檢測。印尼衛生部艾瑪德18日表示，閣員篩檢結果不會對外公布。（編輯：廖漢原）1090319