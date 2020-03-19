疫情引爆美國申請失業救濟海嘯 賓州多達12萬人

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）隨著美國各城市為防止2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）傳播而關閉，美國面臨申請失業救濟的海嘯，俄亥俄州及賓州近日遭解僱人數激增，讓州政府勞動單位不堪負荷。

「金融時報」（Financial Times）報導，根據俄亥俄州勞動局，相較於上週的5400人申請，本週過去3天有近7萬8000人申請失業給付。而賓州勞動局表示，同一期間甚至出現12萬1000名申請人，是上週的10倍。

而在這些「鐵鏽州」的申請失業給付人數暴漲前，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）才告訴國會，美國失業率恐因武漢肺炎飆升至20%。

隨著失業人數節節上升，由於過去幾年政府人員編制減少，這波失業保險申請浪潮讓處理相關業務的州政府機關忙得不可開交。

有些州的失業情況甚至比金融危機時還嚴重，當時的美國失業率高達10%。

為了拉開社交距離，美國多州就業辦公室已對公眾關閉，申請人只能在線上申請，但申請人眾多已塞爆多州網站。就算網站維修完成，申請仍須經過人工批准，確定申請人符合國會批准的撥款法案。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090319