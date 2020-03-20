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寄望抗瘧疾藥物治療武漢肺炎 美加速進程

最新更新：2020/03/20 11:19

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國正加速把抗瘧疾藥物用於治療2019冠狀病毒疾病的進程。此前，法國及中國在這方面都已有鼓舞人心的早期結果。

法新社報導，氯奎寧（Chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）尚未獲得美國政府正式許可用來對付2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，將與國內製藥商合作擴大生產，同時研究這兩種物質的藥效。

這兩種藥物已獲准用於治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎。

川普對媒體說：「我們將能幾乎立刻提供這種藥物，這就是食藥局厲害的地方。」

美國已有1萬755人感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病，其中154人死亡。

當局預料數字這幾天還會大幅增加，因為病毒採檢最初有所延遲，近日才擴大實施。

美國食藥局局長哈恩（Stephen Hahn）說：「若有可能取得的實驗藥物，醫師可要求用在患者身上，我們有相應規範，也可以很快批准。」

他表示：「舉例來說，許多美國人都讀過研究資料，聽過媒體報導這種用來抗瘧疾的氯奎寧藥物，總統指示我們仔細研究，以了解是否可透過擴大用途的方法，看看是否真的對患者有益。」

氯奎寧及羥氯奎寧都是奎寧的合成形式，奎寧是在拉丁美洲的金雞納樹皮中被發現，數百年來都用於治療瘧疾。

在更廣泛的科學界，部分研究人員警示，還需要更多研究才能證明這兩種藥物對治療2019冠狀病毒疾病有效，而且安全。

但法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）昨天表示，基於科學家哈烏（Didier Raoult）所進行「令人鼓舞」的研究，已準備好提供法國政府數百萬劑羥氯奎寧。羥氯奎寧在賽諾菲旗下是以Plaquenil名稱販售。

哈烏本週指出，以Plaquenil治療24名患者6天後，2019冠狀病毒在患者體內消失了，只有1/4的患者例外。

這項研究尚未經同儕審查或發表，法國一些科學家及官員抨擊哈烏，指他可能予人錯誤的希望。

但哈烏說：「我只是盡我職責，我很高興看到現在有8、9國建議對2019冠狀病毒疾病患者採用氯奎寧療法。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090320

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