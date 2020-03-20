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阿根廷全國封城至月底 只能外出購買必需品

最新更新：2020/03/20 11:28

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯19日專電）武漢肺炎疫情嚴峻，阿根廷政府明天起執行全國居家隔離至31日，除到超市藥房購買民生必需品、藥品外，不得外出；也部署警察部隊在街上盤查，不守規定者將受罰。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球蔓延，截至19日為止，阿根廷確診病例達128例，3人死亡。

阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernández）12日起發布緊急命令，公布一系列關閉邊境、停課及禁止公眾活動等管制措施，但政府認為無法有效減少人員流動，在舉行內閣會議後，今晚公布傳聞已久的封城令，20日凌晨起執行全國強制居家隔離至3月31日，以減低感染率。

全國居家隔離規定每個人都須待在家中，不需到工作場所，只能去超級市場、食品商店、五金店和藥房購買民生必需品。政府將部署全國警察、憲兵部隊在街上盤查，無故外出者將受刑法處罰。

艾柏托說，部分值勤人員不在隔離限制內，包括在政府機關擔任要職、醫院衛生系統、軍隊、警消人員、公共交通服務、食品業、藥房及加油站等不在此限。同時繼續關閉學校、全國邊境到月底。（編輯：郭中翰）1090320

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