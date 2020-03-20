武漢肺炎疫情延燒 西班牙破千死近2萬例確診

（中央社馬德里20日綜合外電報導）西班牙衛生部今天表示，境內武漢肺炎確診病例數從昨天的1萬7147例，暴增2833例，累計達1萬9980例；過去24小時內，死亡人數增加235人，攀升至1002死。

西班牙武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診數和死亡人數持續攀升，政府昨天下令，關閉境內所有旅館，並承諾對國內療養機構實施特別措施。一名52歲護理師昨天成為西班牙境內首起醫療人員死亡病例。

總理辦公室14日表示，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的夫人葛梅茲（Begona Gomez）對冠狀病毒呈陽性反應。

在此之前，西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）已被驗出冠狀病毒陽性，並與同居伴侶、副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）接受隔離。領土政策和公務員事務部長德瑞亞絲（Carolina Darias）後來也確診感染。（譯者：吳昇鴻/核稿：楊昭彥）1090320