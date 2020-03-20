疫情重創人民生計 馬來西亞各州政府施援手

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）為了限制武漢肺炎疫情擴散，馬來西亞從18日起實施行動管制令兩週，卻也造成許多經濟活動停擺。目前各州政府都推出不同援助計畫，希望能幫助人民度過難關。

其中，身為馬來西亞經濟生產價值最高的州，雪蘭莪州政府今天公布總值1億2778萬令吉（約新台幣8億7820萬元）的「雪蘭莪州應對武漢肺炎振興關懷配套」，列明7大援助計畫。

其中，州政府將提供200令吉津貼給雪州政府醫院的6000名前線醫務人員、有執照的攤販獲豁免租金，及低收入人民可申請獲500令吉援助金等，以減緩雪州人民於行動管制令期間的生活負擔。

與新加坡遙遙相望的柔佛州，今天也宣布多項援助措施，包括市場小販可以豁免9個月租金，預計有1萬371名巴剎小販受惠；另外也發放一次性津貼給確診病患和死亡病例的家屬，包括1000令吉給確診病患，及2000令吉撫卹金給死亡病例的家屬。

另外，位於馬來西亞東岸的丁加奴州政府，今天也宣布準備600萬令吉的撥款，援助受到疫情影響的群體。不過細節尚未披露，僅表示昨天州議會已經通過這項援助計畫，近期會公布援助形式。

另一方面，馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）在今晚8時30分宣布，再添一起武漢肺炎死亡病例，累計死亡增至3人。截至今天中午12時，馬來西亞新增130起確診病例，累計破千，達到1030例。（編輯：陳永昌）1090320