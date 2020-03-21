武漢肺炎防疫 美媒稱讚台灣處置積極迅速

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）武漢肺炎全球大流行，台灣疫情較歐美地區穩定。美國明尼蘇達州「明星論壇報」社論說，台灣吸取SARS風暴經驗，在武漢肺炎疫情爆發初期積極迅速處置，是控制疫情的關鍵。

全美2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫之際，明尼蘇達第一大報「明星論壇報」（Star Tribune）19日發表社論指出，美國即使防疫起步晚，仍可學習台灣積極反應與防止疫情擴散的模式。

社論表示，中國威權體制壓制武漢醫界一開始提出的警告，疫情爆發後才積極處置，以加速檢測、隔離和治療控制疫情。

台灣防疫作為截然不同。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）風暴後，台灣加強類似美國疾病管制暨預防中心（CDC）的防疫體系，早在武漢肺炎疫情正式確認前，就對從武漢搭機入境的乘客進行檢疫，並廣泛檢驗疑似病例。

社論引述「美國醫學會期刊」（JAMA）分析指出，台灣迅速動員確認個案、防堵疫情、分配必要資源，並運用全民健保和入出境資料追蹤，有效緩解危機。

上述分析寫道：「政府及早意識到危機、每天向民眾通報疫情、簡要傳達醫療訊息，能適時、準確並透明地傳遞疫情資訊，讓民眾安心。台灣彰顯一個社會要怎麼迅速因應危機、保護公民利益，堪稱典範。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至美東時間20日止，全球超過26萬人感染武漢肺炎、逾1.1萬人喪命，全美確診病例已突破1.6萬例、至少216人死亡。美國多地雖加快病毒檢測，卻遭遇檢測設備不足等困境。

駐芝加哥辦事處長黃鈞耀向社論主筆表示，檢測與溝通很重要，資訊透明與打擊假訊息也非常關鍵，「台灣和世界上多數先進國家都是民主體制，我們對抗假訊息時也保護言論自由」。

相反地，社論提到，美中嫌隙加深之際，北京本週宣布驅逐華爾街日報、紐約時報和華盛頓郵報駐中國記者，影響言論自由，也將讓世界更難知道疫情發源地到底發生什麼事。（編輯：陳惠珍）1090321