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美國經濟惡化快於預期 8400萬人被迫待在家中

最新更新：2020/03/21 21:11

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國經濟惡化速度快於數天前各界預期，因為政府採取非常措施遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，這使8400萬美國民眾必須留在家中，且讓許多企業幾乎關閉。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，在短短24小時期間，美國最大3個州的州長，包括加州、紐約州及伊利諾州，紛紛下令居民留在家裡，購買食物和藥品除外。賓夕法尼亞州長則下令關閉非必要商家。

全球衛生官員正奮力因應不斷增長的患者數量，世界衛生組織（WHO）指出，全球確診病例破10萬大關耗時3個月，但後來再增10萬例只花12天時間。

疫情導致的經濟崩潰，正超越美國聯邦政府的反應速度，且讓數百萬勞工加入失業者行列。美國聯邦參議院昨天趕工以完成一項金融紓困案，白宮和部分國會議員大幅擴增額度，使得這項紓困案遠超過原先的一兆美元金額。

美國各地的電影院、體育館及辦公室都關閉防疫，與2008年金融危機期間相比，這次疫情造成的初始經濟衰退顯然將更劇烈及更痛苦。

根據美銀美林公司（BofA Merrill Lynch），美國勞工部可能會在下週報告，約有300萬美國人首次申請失業救助，這項數據將是1982年經濟衰退時所創紀錄的4倍之多。

摩根大通集團（JP Morgan Chase）經濟學者昨天透過視訊會議告訴客戶，美國失業率可能從現在的3.5%飆升至20%，目前只是激增的開始。

避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）預測，未來3個月美國經濟將以30%的年率萎縮。

高盛集團（Goldman Sachs）預估萎縮幅度為24%，摩根大通集團則預期14%。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090321

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