加薩走廊淪陷2例確診 各洲國家紛傳死亡首例

（中央社加薩22日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐全球，人口稠密、位於巴勒斯坦自治區的加薩走廊首度出現2例確診病例；歐洲國家芬蘭、非洲國家剛果民主共和國和南美洲國家智利也相繼傳出首起死亡病例。

加薩衛生部表示，兩名巴勒斯坦人接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢驗，結果呈陽性反應。他們從巴基斯坦出發，經埃及進入加薩，19日抵達後就在靠近埃及邊界的拉法（Rafah）進行隔離。

為了將疫情傳播風險降到最低，加薩的學校、公共市集和活動大廳過去2週皆維持關閉狀態。

據巴勒斯坦衛生部統計，被占領的約旦河西岸（West Bank）已傳出53起武漢肺炎確診病例。

加薩走廊淪陷，各洲國家也相繼出現首起死亡病例。歐洲國家芬蘭衛生當局說，芬蘭傳出首起死亡病例，「令人遺憾但不意外」。芬蘭迄今累計521例確診。

歐洲國家立陶宛也傳出死亡首例，死者是一名老婦。有關當局懷疑，她是到醫院治療其他疾病時染上新型冠狀病毒，還說有160人因此遭隔離。立陶宛迄今累計69例確診。

巴爾幹半島國家波士尼亞一家醫院負責人說，波士尼亞傳出第一起死亡病例，死者是一名患有慢性疾病的老婦，她在醫院病故後，才檢出對這種病毒呈陽性反應。波士尼亞迄今通報90起確診，並宣布進入緊急狀態。

位於歐亞交界處的島國賽普勒斯也傳出死亡首例，死者具有潛在健康問題。賽普勒斯迄今累計84例確診。

剛果民主共和國傳出首起死亡病例，新增5例確診，自本月10日起，這個非洲國家已通報23例確診。

非洲國家模里西斯傳出死亡首例，衛生部長21日說，模里西斯目前累計14例確診，其中一人已於19日晚間不治。繼布吉納法索、加彭、剛果民主共和國和模里西斯分別傳出死亡首例後，撒哈拉以南非洲迄今累計4人死亡。

南美洲國家智利也傳出首起死亡病例，死者是一名83歲老婦。智利衛生當局稍早宣布過去24小時新增103例，累計超過500起確診，成為拉丁美洲排名第2的重災區，僅次於巴西。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090322