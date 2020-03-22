印尼改裝亞運選手村 再設武漢肺炎緊急醫院

位於雅加達北部的亞運會選手村將改建為醫治武漢肺炎患者的緊急醫院，醫護人員安置隔離病床。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月22日

（中央社記者石秀娟雅加達22日專電）印尼武漢肺炎確診數連日劇增，政府加緊趕工，將2年前舉辦亞運會的選手村改裝為醫院，預計可安置4000名病患，另可安置4000名醫護人員以及協助的國軍和志工人員。

2018年雅加達-巨港亞運的選手村位於雅加達中北部的葛馬約蘭（Kemayoran）區，將成為印尼醫治武漢肺炎病患的第2座緊急醫院。第一座改建的緊急醫院位於廖內省（Riau Islands）的加朗島（Galang Island）。

印尼公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）今天在記者會指出，亞運選手村已很久沒有使用，近日來清潔、消毒後，今天已開始裝設醫療器材，如進度順利，希望明天就可以啟用。

中央社記者今天實際走訪亞運會選手村改建的緊急醫院，數百名印尼國軍正在架設指揮中心、電機水電人員忙著拉管線等各項裝修工程，清潔人員在病房換置新的床單及枕頭套，好幾名醫護人員已進駐，忙著安排放置急診室的氧氣筒、隔離病床等各項醫療器材。

根據印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）今天公布截至中午的疫情，單日新增64例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計共514例。死亡人數增加10人，累計共48人。

印尼國軍昨晚派遣一架運輸機到中國載運中國捐贈的醫療器材，今天已返抵印尼。艾瑪德指出，其中包括5萬套快篩的檢驗試劑組，將繼續擴大篩檢與武漢肺炎患者有接觸的民眾，防止疫情擴散。（編輯：周永捷）1090322

印尼武漢肺炎疫情擴大，印尼政府改建緊急醫院，位於雅加達的亞運會選手村預計將安置4000名病患。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月22日