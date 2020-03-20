印尼武漢肺炎增60確診 雅加達展開快速篩檢

印尼20日新增60例武漢肺炎確診個案，全國累計369例，另新增死亡7人，死亡總數達32人。圖為雅加達一所學校消毒校園。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月20日

（中央社記者石秀娟雅加達20日專電）印尼今天新增60例武漢肺炎確診個案，全國累計369例，另新增死亡7人，死亡總數達32人。印尼總統佐科威指出，今天已從雅加達南區展開大規模快速篩檢，盼避免疫情擴散。

印尼統計至20日中午，全國34個省級行政區已有17個通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，其中感染215例（約58%）、死亡18人在雅加達。

印尼疫情快速擴散，佐科威（Joko Widodo）已指示暫不封城，以大規模快篩方式及早找出帶原者。他今天表示，下午已在雅加達南區展開快篩。

根據雅加達省政府統計，有類似武漢肺炎症狀的病患、曾到疫情國家旅遊及曾接觸確診病患者，共1650人，其中331人在雅加達南區，因此被列為優先快篩地區。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天引述印尼外交部東亞及太平洋事務官員孫浩（Santo Darmosumarto）的說法，印尼考慮接受中國和新加坡捐贈的快篩檢驗試劑組。

印尼軍方發言人西席里阿迪（Sisriadi）今天也對雅加達郵報指出，軍方將派遣一架運輸機到中國載運醫療器材，包括口罩、防護衣具、紅外線體溫計及手術帽等。

此外，佐科威指出，目前雖無治療藥物，但有些國家正在嘗試的藥有療效，包括法匹拉韋（Favipiravir，商品名Avigan）及氯奎寧（Chloroquine）。

佐科威強調，印尼已進口5000劑法匹拉韋，會再買200萬劑，也已有300萬劑氯奎寧。另外，政府將改建雅加達葛馬約蘭區（Kemayoran）的亞運選手村，做為緊急醫院，已準備各種措施面對疫情。

法匹拉韋是富士軟片控股公司子公司開發的抗流感藥物，日前傳出已完成臨床研究，對武漢肺炎具療效。氯奎寧是治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎的藥品，美國已研究對武漢肺炎的療效，尚未允許用於治療。（編輯：廖漢原）1090320