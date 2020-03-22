武漢肺炎升溫 歐洲疫情快速掌握

（中央社羅馬22日綜合外電報導）武漢肺炎升溫，歐洲疫情發燒，確診數突破15萬例，包括逾7800起死亡病例。義大利死亡病例居全球之冠，過去一天新增死亡人數再創新高；西班牙死亡與確診人數都是世界第三。

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例數已突破30萬例，死亡人數超過1萬3000人。

路透社報導，全球已有超過30萬5000人染病，並有1萬3000多人不治。確診病例數最多的國家依序是中國、義大利、西班牙、美國和德國；死亡人數最多的國家依序則為義大利、中國、西班牙、伊朗和法國。

法新社報導，歐洲武漢肺炎累計確診數至少達15萬2117例，當中包含7802起死亡病例。歐洲已超越亞洲，成為全球受武漢肺炎大流行衝擊最嚴重的洲。

●西班牙日增394例死確診破2.8萬

西班牙媒體今天引述衛生當局最新數據報導，境內單日新增394起漢肺炎死亡病例，累計1720人病故；確診也飆破2萬8000例。西班牙政府並傳出，決定將國家緊急狀態延長15天。

●義大利增793死再創新高

武漢肺炎疫情持續延燒，義大利21日通報793起感染後不治病例，再創單日新高紀錄，累計死亡達4825人，占全球感染武漢肺炎死亡總數的38.3%。

法新社報導，確診感染病例新增6557例，累計確診5萬3578例。

●德國武漢肺炎確診暴增近2000例

德國疾病控制暨預防機關「羅伯特‧科赫研究所」今天公布，德國新增1948起武漢肺炎確診病例，累計來到1萬8610例。

羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）還說，德國新增9例武漢肺炎不治病例，累計達55例死亡。

另據法新社報導，德國梅克爾（Angela Merkel）政府打算推出總額8220億歐元（約新台幣26兆7800億元）的經濟援助方案，以緩和武漢肺炎疫情衝擊。這是德國在第二次世界大戰以後金額最高的紓困案。

●瑞士單日確診增900多例

瑞士衛生部今天宣布，境內武漢肺炎確診人數較昨天增加900多例，累計達到7014例；死亡則增加4例至60例。

瑞士疫情最嚴重、和義大利毗鄰的蒂西諾邦（Ticino），累計確診已達918例，包含28例死亡。

不過，瑞士仍將對鄰國法國伸出援手。由於法國東部疫區醫院已人滿為患，瑞士將接收6名來自法國阿爾薩斯地區（Alsace）的武漢肺炎重症病患。德國稍早也已協助類似轉診行動。

●荷蘭新增573起確診病例

荷蘭衛生當局今天宣布，境內新增573起確診病例及43起死亡病例，全國累計確診達4204例，死亡增至179例。

●英國建議150萬高風險族群別出門

英國首相強生今天警告武漢肺炎疫情正在「加速」擴大。英國政府已要求風險最高的150萬人待在家裡12週。

最新衛生當局數據顯示，英國已有233人死於武漢肺炎，對病毒呈陽性反應的人數來到5018人。

●捷克確診破千羅馬尼亞首例死

捷克衛生部今天發布，境內武漢肺炎確診人數攀升至1047例。羅馬尼亞政府今天也證實，境內出現首起武漢肺炎死亡病例。

●科索沃賽普勒斯爆首例死

路透社報導，科索沃公衛當局今天發表聲明說，境內一名82歲男子今天在醫院因感染武漢肺炎不治，成為科索沃首起武漢肺炎死亡病例。聲明提到：「患者本身就有慢性疾病。」

此外，賽普勒斯衛生部昨晚宣布，境內出現首起武漢肺炎死亡病例，且全國累計確診達83例。

●世衛官員稱抗疫須採公衛措施

世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩今天說，各國要擊敗武漢肺炎不能只靠封鎖社會，還必須採取公衛措施，以免病毒在封鎖令解除後再度崛起。

●義甲祖文特斯前鋒迪巴拉染疫

義甲勁旅祖文特斯隊的阿根廷籍前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）21日表示，自己成為隊上第3個對2019冠狀病毒呈陽性反應的球員。另外AC米蘭隊退役後衛馬爾迪尼也透露，他跟兒子都中鏢了。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090322