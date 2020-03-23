加拿大總理：將參考台灣新加坡等 追蹤疾病傳播

（中央社記者胡玉立多倫多22日電）加拿大總理杜魯道今天表示，正聽取世界各地專家建議，參考中國、韓國、台灣、新加坡等追蹤疾病傳播作法，並觀察歐洲、尤其是義大利正在面臨的挑戰，以作出最佳決策。

這是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，杜魯道（Justin Trudeau）首度提到參考台灣作法。杜魯道是在每日例行記者會上，面對媒體詢問是否考慮更新遏制疫情作法、縮短抗疫期時，作以上表示。

杜魯道強調，自我隔離、保持社交距離，仍是未來幾週最重要的抗疫之道。此外，擴大採檢規模，也非常重要。加拿大現在每天檢測2019冠狀病毒的件數多達一萬件。

與此同時，加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）強調，自國外入境加拿大的人士必須認真面對「自我隔離14天」的新規定。她警告，不遵守自我隔離者，是對「公民自由」造成危害；政府已在考慮對違反隔離命令者，處以刑事處罰。

海杜表示：「當我們要求你必須留在家裡14天，就表示你得待在家裡14天。不能出去買日用品，不能拜訪鄰居親友，而是要在家休息。14天，沒有例外。」

由於全球愈來愈多國家無預警關閉國界，國際航班迅速減縮，杜魯道持續呼籲所有滯留海外的加拿大人趕快回國，並表示政府將盡量接回海外加人。至於無法回國者，可向政府申請5000加元（約合新台幣10.7萬元）貸款因應短期基本生活所需。

加拿大昨天剛從摩洛哥接回450人，23日至25日還將派出30多架次商業航班，前往秘魯、西班牙、厄瓜多、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等國，接回受困當地的加拿大人。

與此同時，繼卑詩省（British Columbia）、安大略省（Ontario）、亞伯達省（Alberta）相繼宣布進入緊急狀態後，諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）今天上午也宣布進入緊急狀態。

面對許多人無視公共衛生當局要求保持「社交距離」的呼籲，諾瓦斯科細亞省嚴格規定，聚會人數最多不得超過5人。省警還可對不遵守自我隔離和社交距離規定的人，開出簡易犯罪罰單。

為協助加國人和企業度過COVID-19疫情難關，杜魯道日前宣布8.2億加元緊急紓困及緩稅方案。在野黨已表示支持，此案可望24日在國會通過。（編輯：馮昭）1090323