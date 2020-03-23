馬來西亞增1死亡病例 將增加醫療設備應對

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天在臉書（Facebook）證實，一名2019年冠狀病毒疾病確診患者逝世，累計死亡病例達11例。

截至22日中午12時，馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增123例確診病例，累計達1306例。死亡病例增加2起，累計10人死亡。

諾希山表示，這名70歲男子有慢性病病史，2月曾造訪印尼，3月18日送進醫院，入院前一週就出現症狀，在醫院第二天就躺在加護病房使用呼吸器維生。

為應付嚴峻的疫情，諾希山說，衛生部已獲得國內外公司提供450個呼吸輔助器。目前大馬26家醫院共有272張加護病房的病床，3400張供隔離和確診病患的病床，相信足以應對這波疫情。一旦供不應求，另外6家規模較小的醫院也能支援。

衛生部也考慮重新分配全國的醫務人員，希望他們前來重點治療武漢肺炎的雙溪毛糯醫院服務，甚至不排除聘用退休的護士回醫院幫忙。

諾希山說，衛生部目前每天只能進行3500次新型冠狀病毒的檢測，不過下週起會增至每天7000次，並希望從4月起可達到每天1萬6000次檢測。

馬來西亞目前共有18家政府醫院實驗室與5家私人實驗室負責檢驗新型冠狀病毒感染。（編輯：郭中翰）1090323