歐洲終於認真封城 義大利疫情連日趨緩

（中央社羅馬23日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，歐洲現淪疫情核心重災區。就在英國終於被迫跟進各國下達全面居家令的今天，義大利出現病故與新增確診例減少。

義大利死亡病例今天新增602例，增幅為4天來最小，新增確診病例數也減少，顯示全國可能逐漸挺過疫情最嚴峻的階段。

義大利的單日病死人數從前天新增793例，昨天減為651例，今天再降為602例；單日新增確診也從前天的6557例降至今天的4789例。不過南部巴斯利卡塔大區（Basilicata）今天通報首起死亡病例，意味著義大利20個大區全部都有人染病不治。

法新社報導，米蘭所在的倫巴底大區（Lombardy）衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）多週來首度在電視上展露笑顏。義大利北部的倫巴底大區疫情最慘重。

蓋列拉說：「這個月非常艱困難熬，今天或許是第一個充滿正面能量的日子。現在還不能宣告勝利，但我們開始看到隧道盡頭的一線曙光。」

路透社報導，義大利民防保護局表示，目前境內的疫情死亡累計6077例，確診病例過去24小時增加4789例，來到6萬3927例，增幅是5天來最小。

不過篩檢數也大幅減少，義大利國家衛生院院長布魯塞弗羅（Silvio Brusaferro）表示，現在斷言單日死亡人數和新增病例數將開始進入減少趨勢，還為時過早。

他說：「這些是正向的數字，但我沒勇氣肯定地說會有呈現下滑趨勢。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090324