美軍將搭建野戰醫院 支援紐約西雅圖抗疫

（中央社華盛頓23日綜合外電報導­）美國國防部今天表示，已準備在重疫區紐約與西雅圖設置野戰醫院。同時，美軍最高文職與軍職官員首次坦言，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）可能衝擊軍事整備。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，陸軍早在2月1日起就已在做行政準備，因應類似疫情發生以提供美國政府可能的支援。

路透社報導，但在美國兩大疫情城市設置野戰醫院，卻是最近的事。軍方近來宣布一連串部署行動，要展現軍方如何從計畫面進入執行面，以實際行動擴大對政府抗疫工作的支持。

其中包括派遣軍方醫療艦到洛杉磯、紐約市，以及指派美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）改造旅館與宿舍，以作為臨時醫療診所來為病患治病。此外，數以萬計的國民兵（National Guard）預期最後也要進駐全國各地。

陸軍上將密利表示，五角大廈先前已對10個可以設置野戰醫院的分隊，下達準備部署令。

他說：「我們所要做的是確保地方社區可自行照顧冠狀病毒患者，軍方所提供額外病床與醫療容量，是為一般傷病患。」

前一天國防部一家包商通報首例雇員染疫死亡病例，國防部長艾斯培（Mark Esper）今天隨即宣布，五角大廈內部要加強防疫安全管制。

艾斯培說，他自己尚未作冠狀病毒採檢，但都有量測體溫。

艾斯培表示，目前為止有133名軍職人員確診。密利說，其中有11人須住院治療。

不過，隨著感染病例攀升加上軍事演習取消，艾斯培與密利都承認，為可能發生的衝突或危機展開的軍事整備行動，將因此受到衝擊。

艾斯培預測冠狀病毒可能會對軍方人員造成「愈來愈多的衝擊」。他說：「疫情可能會對軍事整備造成一些衝擊，但不會影響我們執行國家安全任務的能力。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1090324