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馬來西亞新增106起確診病例 累計1624起

最新更新：2020/03/24 17:38

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞衛生總監諾希山表示，截至今天中午12時，新增106起武漢肺炎確診病例，目前累計確診達到1624例，死亡病例新增1起，累計15人死亡。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）發表聲明表示，新增確診病例中，43起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例與近期吉隆坡清真寺萬人大集會有關，其餘63起是參與其他聚會，目前警方正在追蹤感染源。

目前在加護病房的病患增至62人，其中27人需要呼吸器輔助。同時，共有24名病患康復出院，累計康復人數達183人。

由於馬來西亞的感染總數在短短10天內躍升6倍，僅次於中國、韓國和日本，成為東南亞之冠。諾希山表示，馬來西亞本周會提高一倍檢測數量達到7000人，希望下週進一步提升檢驗量到1.65萬人，以找出更多潛在病患，以防止疫情繼續擴散。

另一方面，馬來西亞5家公司今天聯手捐獻500萬令吉（約新台幣3400萬元）予政府所設立的武漢肺炎救濟基金，推升基金總額累計為812.5萬令吉。（編輯：韋樞）1090324

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