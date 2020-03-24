新德里封城 過去40小時無新增武漢肺炎病例

（中央社記者康世人新德里24日專電）為控制武漢肺炎疫情，印度首都新德里23日晚6時起實施封城，今天是封城後首日，除必要工作外，無人上街。市長克里瓦爾也高興宣布，新德里過去40小時沒有新增病例。

印度從2日起在新德里出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）首例確診病例後，疫情開始惡化，全國累計確診病例已達470例，且有9人死亡。根據印度衛生與家庭福利部統計，新德里迄今累計確診29例，其中1人死亡，有6人痊癒。

由於每天都有新增案例，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）宣布從23日晚6時起到31日為止，實施封城措施。

新德里警方一早在邊界及市區內設下許多路障和檢查站，只允許運載食物及必需品的車輛及救護車等從外省進入新德里，並發給宵禁通行證，沒有通行證的車輛均不得進入新德里。

此外，雖然市政府允許民眾上班，但希望除了提供食物販售、餐廳外送、加油、醫療等必要服務和緊急事件外，希望民眾都能待在家中，因此也讓新德里市區除了少數公車和車輛外，非常空蕩。

新德里多數餐廳都拉下鐵門，但仍然營業。一家提供旁遮普菜餚的餐廳老闆辛赫（Charanjyot Singh）告訴中央社記者，餐廳拉下鐵門是因為怕有人以為可以上門，目前餐廳遵照政府規定，只提供線上點餐外送服務，因此不希望顧客上門。

辛赫說，雖然這會影響餐廳的業績，但是在非常時期，封城措施是必須的，可以避免人與人接觸，就能阻止武漢肺炎感染；但他非常希望這樣的時期可以趕快過去，讓一切都恢復正常。

不過，新德里才剛執行封城第一天，就傳來好消息，克里瓦爾宣布，過去40個小時，新德里沒有出現新的確診病例。

由於從事日薪工作的建築工人、送貨員、計程車司機受到封城影響沒有收入，為幫助這些人度過難關，克里瓦爾宣布，將提供5000盧比（約新台幣1981元）給生活受到影響的建築工人，同時還增加夜間收容所給無家可歸者。（編輯：韋樞）1090324