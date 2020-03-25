韓國強化美國入境管制 27日起須隔離兩週

（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國今天宣布，27日凌晨零時起，所有從美國入境韓國的本、外國籍人士，有武漢肺炎疑似症狀者都必須接受篩檢；無症狀的本國籍與具長期居留簽證的外國籍人士一律居家隔離14天。

中央災難安全對策本部補充說明，持短期簽證的外國籍旅客，若沒有國內住所，在機場進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）篩檢確認結果為陰性後即可入境。

中央災難安全對策本部表示，美國現階段疫情還不像歐洲一樣嚴重，因此先針對出現類似症狀者進行篩檢，後續將視美國疫情狀況調整。據統計，目前從美國入境韓國人士有8成以上是在美國留學、出差工作的韓國人。

2019冠狀病毒疾病疫情在世界各國蔓延，韓國確診的境外移入案例出現增加趨勢。

韓國境內確診累計9137例，最新增加的100例中，51例為境外感染案例。防疫當局調查，至今共有227例確診者為境外感染，其中206例為韓國籍，占約91%。

因應境外感染案例增加，韓國政府已加開2處生活治療中心，共可容納270人。從海外入境時檢出陽性、且症狀較輕微者都將先送至生活治療中心。（譯者：廖禹揚/核稿：馮昭）1090325