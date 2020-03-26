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武漢肺炎韓國確診9241例 境外移入累計284例

最新更新：2020/03/26 10:32
至26日凌晨零時，韓國確診武漢肺炎人數達9241例。圖為釜山民眾戴口罩賞櫻。（韓聯社提供）
至26日凌晨零時，韓國確診武漢肺炎人數達9241例。圖為釜山民眾戴口罩賞櫻。（韓聯社提供）

（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達9241例，增加104例；從境外移入的確診案例累計達284例。

新增案例中，以機場檢疫出30例確診為最大宗，境外感染移入案例至今累計已達284例。

其他新增案例包括大邱26例、慶尚北道12例，首都圈的首爾13例、仁川1例、京畿道14例，其他地區包括大田6例，忠清北道、忠清南道各1例。

死亡案例增加5例，來到131例，解除隔離人數則大幅增加414例，隔離中人數降至4966例。

值得注意的是，軍方確診者解除隔離比例相當高，根據韓聯社報導，截至今天上午10時，軍方確診數累計達39例，26例已痊癒，占比近7成；軍方相關人員尚有近2000人正在預防隔離。

韓國至今已篩檢約36.5萬人，其中34萬1332人為陰性，仍有1萬4369人在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090326

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