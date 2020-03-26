印度全國封鎖 貧窮日薪工擬步行150公里返鄉

（中央社記者康世人新德里25日專電）為控管武漢肺炎疫情，印度總理莫迪宣布全國封鎖後，日薪工人邦提在沒有錢沒有食物下，只能帶著一家人計畫用兩天步行150公里，從德里返回北方省的家鄉。

莫迪為有效控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，在24日晚間宣布，從25日零時起全國封鎖21天，除醫療、餐飲及提供生活必須服務的人可繼續上班外，其餘的人居家上班，且各省間的交通中斷，地鐵和鐵路也停駛。

不過，全國封鎖政策影響到印度最底層的窮苦日薪工人。

原本在德里打零工領日薪的工人邦提（Bunty），在沒有工作也沒有錢和食物可餵養一家後，決定和太太帶著孩子，從德里步行150公里，計畫返回北方省（UP）阿里格爾（Aligarh）的村子，那裡是他們的家鄉。邦提計畫花兩天的時間走回家鄉。

對邦提一家來說，留在德里或是冒著被警察毆打的風險步行回鄉，只是地獄和深海兩種選擇。

邦提的太太頭頂著所有家當，一邊跟著肩上坐著兒子的丈夫走，一邊告訴新德里電視台（NDTV），「我們在德里能吃什麼？又不能吃石頭。」

邦提指出，在德里沒有人會像他村子的人那樣幫助他們。他苦澀地說：「我們甚至只要有印度餅，加上一些鹽或酸辣沾醬，就可以過平和日子了。但在這裡，我們什麼都沒有，在德里，沒有任何人幫助。」

這些在德里感到生活絕望的窮人，為了步行回鄉，可能在省市邊界遭到警察騷擾和毆打。因為在全國封鎖之下，政府下令民眾應待在家中，省市之間不能任意出入，跨省市的公共汽車和火車全部停擺。

印度警察大多不敢攔檢乘坐豪華轎車的達官貴人，但經常攔檢窮人索賄，甚至毆打他們。

雖然印度政府宣布一項援助計畫，涵蓋飽受困擾的人和企業，並對小麥和米糧進一步補貼，預計可讓800萬民眾受惠。莫迪昨天甚至透過電視演說，告訴他選區瓦拉納西（Varanasi）的選民，建議有能力的人要照顧9個家庭21天。但政府的政策及莫迪的呼籲，並沒有讓要走150公里回鄉的邦提一家人享受到。

印度重工業及公共企業部部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）坦承，這樣的問題出現在大城市，農村的人們彼此間會互相幫助。城市的人需要幫助那些窮人，國家和各省也正在提出援助方案。

執政的印度人民黨（BJP）已指示1000萬名黨工，在全國封鎖的21天每人必須養活5個人，希望可以讓5000萬人溫飽。

不過，類似邦提的故事，仍在印度每個省市交界間上演。（編輯：馮昭）1090326