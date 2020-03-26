阿根廷媒體：未獲WHO協助 台灣仍抗疫有成

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯26日專電）阿根廷重要媒體「國家報」報導，台灣雖沒有獲得世衛組織的指導，卻仍能成功控制疫情，並引述英國「金融時報」報導指出，WHO漠視台灣對武漢肺炎提出的早期警示。

「國家報」（La Nación）23日報導台灣是成功遏制武漢肺炎傳播的國家之一，台灣也指控世界衛生組織（WHO）忽視台灣對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病毒人傳人的警示，因此延誤全球對這個流行病的因應。

台灣衛生官員表示在12月下旬就向WHO發出警告，指出這個新病毒會人傳人，但台灣的擔憂並沒有被傳達給其他國家。

報導說，台灣被排除在世界衛生組織之外，因中國宣稱是台灣是其領土的一部分，要求第3國和國際組織不可以對待獨立國家的方式對待台灣。

被排除在世衛組織之外的問題持續困擾台灣，台灣當局也指出這極不利全球人類健康。此外加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和日本首相安倍晉三等國領導人也呼籲WHO允許台灣加入。

台灣有2300萬居民，距離中國僅130公里，儘管被WHO排除在外，確診病例僅有195例，2例死亡。（截至25日止確診235例，2例死亡。）

台灣的抗疫戰略結合早期警示病例、與大眾共享透明化訊息，以及大數據分析、線上平台等科技應用，和中國政府的威權嚴厲抗疫措施相反。

國家報也引述金融時報報導，WHO和中國的關係過去就曾遭致批評，也批評即使中國地方官員被指控在一開始隱匿疫情，WHO仍對北京處理武漢肺炎疫情的措施推崇備至。

副總統陳建仁在接受金融時報的採訪表示：「IHR（國際衛生條例）內部網站有一個平台，讓所有國家分享流行病及因應的資訊，但我國（疾病管制署）分享的訊息卻沒有被公布在這個平台。」

WHO無法獲得第一手資訊來研究和判斷新型冠狀病毒是否會人傳人，導致延誤宣布此病毒會人傳人，中國甚至全世界錯失對疫情提高警戒的機會。世衛組織直到1月才採取措施，中國衛生部門則在之後1月20日才確認病毒會人傳人。（編輯：陳惠珍）1090326