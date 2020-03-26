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韓央行首推無上限QE 緩解疫情衝擊經濟

最新更新：2020/03/26 16:52

（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國央行今天宣布將在4到6月首度提供無上限流通性資金，相當於主要國家央行採行的量化寬鬆（QE）措施，以解決國內金融市場資金流通遲滯的問題。

韓聯社報導，韓國央行表示，將在4到6月導入按週計算的債券附買回（RP）交易制度，以一定利率無上限提供市場流通所需金額；韓國央行將在3個月內每週二定期收購91天期RP。

韓國央行表示，此舉相當於美國等主要國家央行施行的量化寬鬆措施，也是韓國央行史上首次採取這項措施，先前1997年及2008年金融危機時都未動用。

韓國央行說明，這次措施主要是為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情造成的經濟衝擊，希望藉此安定國內金融市場資金流動性不足的狀況。韓國央行也表示，7月後將視市場狀況決定是否延長。

近期的武漢肺炎疫情使投資人持保守態勢，企業因此面臨資金周轉困難的窘境。韓國央行先前宣布調降基準利率2碼，創下韓國史上最低利率紀錄，並與美國聯準會（Fed）簽訂規模高達600億美元的貨幣互換協議（FX Swap），希望挽救國內金融市場頹勢。

韓國總統文在寅日前也宣布提高紓困金至100兆韓元（約新台幣2.4兆元），除提供企業經營穩定資金，也增列債券市場及證券市場穩定基金，避免企業因一時資金不足倒閉。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090326

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