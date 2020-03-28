阿根廷貧戶成抗疫缺口 600萬人無水或廁所

布宜諾斯艾利斯近郊人口密集，並居住許多貧窮人口，許多人家中沒有洗手間或水，被迫每天外出尋找水或食物，衛生條件差，恐成為對抗武漢肺炎疫情的破口。（檔案照片）中央社 109年03月28日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯28日專電）阿根廷實施全國隔離對抗武漢肺炎疫情，除了人口聚集的布宜諾斯艾利斯郊區及貧窮地區恐成抗疫缺口，全國高達600萬人的家中無水或廁所，都是抗疫的弱勢族群。

截至27日為止，阿根廷感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例有690人，17人死亡。其中2/3病例大多集中在布宜諾斯艾利斯市及近郊的大都會區。

阿根廷衛生部23日已確認出現社區感染病例，進入社區感染期，包括布宜諾斯艾利斯大都會區、查科（Chaco），火地島（Tierra del Fuego）和科爾多瓦（Córdoba）皆已出現社區傳染病例。

其中布宜諾斯艾利斯近郊區人口最密集，至少有超過1100多萬人口，並居住許多貧窮人口，當地衛生醫療設施比不上首都布宜諾斯艾利斯市，許多官員擔憂此區未來將成本土感染的爆發區。

阿根廷自20日起實行全國居家隔離至月底，目前傳出政府有意延長，許多布宜諾斯艾利斯省政府官員也同意隔離期至少再延一周，以爭取時間增加床鋪和醫療設施，預防4、5月可能發生大規模社區感染。

全國隔離規定每個人都須待在家中，只能外出購買民生必需品，除非有許可證，不可前往工作場所，然而這個法令對許多布宜諾斯艾利斯地區貧窮家庭，確有難以遵守執行之處。

阿根廷號角報（Clarín）報導，這些貧窮家庭缺乏基本衛生條件抗疫，根據阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）發布令人震驚數據，有近600萬人的家中沒有廁所或水，有32萬戶家庭超過3人共擠1房，共計全國約有200萬人居住在這種共處1房的環境。

對這些貧窮家庭，他們必須全家擠在小房間，或住在垃圾場附近、洪水氾濫區，被迫每天外出尋找水或食物，根本無法執行居家隔離，更不用說更多流落街頭的人。

為防發生社會衝突，阿根廷政府頒布全國強制隔離令後，也額外編列20億披索（約新台幣9億3800萬元）預算，供應食物給貧困地區學校及社區公共食堂。此外針對因隔離政策導致無收入者，預計於4月每人發放1萬披索緊急補助金。

根據統計阿根廷全國至少有310萬人無家可歸，流落街頭的遊民成感染及傳播病毒高危險群，阿根廷社會發展部已啟用多個安置中心，以便隔離期間安置遊民。

社會發展部官員阿洛尤（Daniel Arroyo）說，有許多遊民流落街頭許久，並不想住在安置中心，也有許多貧困家庭因失業付不起租金而流落街頭。（編輯:陳惠珍）1090328