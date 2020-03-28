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武漢肺炎疫情8/100

東京新增60多人確診武漢肺炎 創單日最多紀錄

最新更新：2020/03/28 17:30
武漢肺炎疫情全球延燒，東京28日新增逾60人確診，創單日新增人數最高紀錄。圖為東京銀座街頭人潮變少。（共同社提供）
武漢肺炎疫情全球延燒，東京28日新增逾60人確診，創單日新增人數最高紀錄。圖為東京銀座街頭人潮變少。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京28日專電）武漢肺炎疫情全球延燒，東京今天新增逾60人確診，創單日新增人數最高紀錄。東京都知事小池百合子日前呼籲市民這個週末盡量不要外出，以避免疫情擴大。

東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例單日超過60人，創新高。其中，25日至27日每天新增40人確診，累計約360人。

由於擔憂疫情擴大，東京都知事小池百合子25日召開緊急記者會告訴市民，希望市民平日盡量在家上班，晚上不要外出，本週末如果不必要、不急的話，最好不要外出。

小池昨天再度呼籲市民，就如首相安倍晉三所說，目前日本正面臨堪稱國難的事態，全國要團結抗疫。她昨天在記者會說：「現在面臨疫情是否大爆發的重要局面，已來到能否控制疫情爆發的邊緣。」

適逢週末假期，東京街上民眾、電車乘客明顯減少。東京都政府管理的上野恩賜公園也拉起禁止入內的黃帶子，盛開的櫻花在寒風中紛紛飄落，氣氛顯得冷清。有遊客說今年的櫻花好可憐，那麼漂亮卻少人欣賞。（編輯：高照芬）1090328

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